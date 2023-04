Bombazo absoluto: destapan la famosa española con la que Cristiano Ronaldo intentó ligar

El documental ‘Soy Georgina’ está removiendo muchas informaciones y cada vez son más las famosas que quieren hablar de Cristiano Ronaldo. El futbolista lleva años levantando pasiones y supuestamente en el pasado intentó conquistar a una artista muy conocida en España. Para entender esta noticia debemos analizar el contexto. Georgina Rodríguez conoció a Cristiano de forma causal y asegura que se enamoró al instante, por eso nunca se ha separado de él. Nunca ha habido rumores de crisis, aunque hay quien dice que la pareja no es tan idílica como parece.

Cristiano tiene una relación muy estrecha con su madre y no ha conseguido que Georgina siga sus pasos. Varios medios de comunicación aseguran que el vínculo suegra-nuera está completamente destrozado. Se llevan realmente mal e intentan coincidir. La modelo sí tiene buena conexión con el resto de la familia, pero por motivos que se desconocen no ha conseguido ganarse la confianza de la madre del futbolista. La serie ‘Soy Georgina’ está poniendo sobre la mesa determinados asuntos que a veces son incómodos. Ya no hay vuelta atrás.

Cristiano Ronaldo se fijó en esta famosa

Cristiano ha conquistado a muchas mujeres, pero hubo una que se le resistió: Sonia Monroy. La artista reconoce que ella también llegó a interesarse, aunque asegura que no llegó a pasar nada porque dio el paso demasiado tarde. Ha explicado en ‘Socialité’ que se conocieron mucho antes de la aparición de Georgina, por eso el empresario puso tanto empeño en pasar la noche con ella. Sonia le rechazó, pero se guardó su contacto porque en el fondo sí estaba interesada. Cuando quiso avanzar en la relación ya era demasiado tarde, al menos eso es lo que ella cuenta.

“Me robó muchas noches de sueño. Llegué a estar muy enamorada de él, pero no pudo ser y colorín colorado ese cuento fue acabado”, explicó Sonia en ‘Socialité’ cuando le preguntaron por este asunto. No sería la primera vez que la actriz genera un escándalo para llamar la atención de la prensa, así que hay muchos que no confían en su versión. Eso sí, esta vez cuenta con el testimonio de una amiga. Esta persona asegura que presenció todo. Ha hablado con el programa anterior para darle la razón a Monroy e incluso ha aportado nuevos datos.

El testimonio definitivo

Yola Berrocal, íntima amiga de Sonia Monroy, asegura que fue testigo de todo lo que pasó entre la cantante y el futbolista. “Empezamos a hablar y entonces vi el tonteo entre Cristiano Ronaldo y Sonia”, empieza diciendo Yola en una entrevista con ‘Socialité’. “Vas hablando y hablando, muy simpático, muy divertido y cuando nos íbamos a ir dijeron: ‘Bueno, a lo mejor nos vamos a algún sitio nosotros después’. Entonces el amigo de Cristiano me dijo que le pasara mi teléfono”, asegura. De esta forma Monroy consiguió el teléfono del novio de Georgina Rodríguez.

Los mensajes del amigo de Cristiano

Yola Berrocal asegura que el amigo de Cristiano Ronaldo le puso varios mensajes durante la noche. Ella los leyó a la mañana siguiente y por eso no le contestó al momento. Lo que sí hizo fue poner en contacto a Sonia con el futbolista. Eso sí, Yola ha hecho un matiz importante para no buscarse ningún problema con Georgina. “Te estoy hablando de que esto sucedió antes de que estuviese con Georgina, hace muchísimo”, ha asegurado durante su intervención.