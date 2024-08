Belén Esteban se pronuncia del robo que sufrió en su casa: «Sé quién lo hizo»

Belén Esteban ha sorprendido a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un episodio oscuro de su vida: el robo que sufrió en su hogar hace más de una década, un domicilio situado en Paracuellos del Jarama. Aunque han pasado once años desde aquel incidente, Belén asegura que no solo recuerda cada detalle con claridad, también tiene muy claro quién fue el responsable. No está dispuesta a dejarlo pasar por alto, por eso quiere compartirlo con sus seguidores. Ha hablado más claro que nunca.

Este verano ha sido intenso para Belén. Entre asistir al emocionante concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu y viajar a Los Ángeles para celebrar la graduación de su hija Andrea, la tertuliana ha encontrado tiempo para reflexionar sobre momentos difíciles de su pasado. En una reciente entrevista en ‘Inédito Podcast’, la colaboradora no solo rememoró el doloroso robo y volvió a hablar de la traición que sufrió por parte de Toño Sanchís, su ex representante y antiguo hombre de confianza. Hay que recordar que el mánager supuestamente traicionó la confianza de Belén. Este incidente se junta con el suceso que tuvo lugar en su casa de Madrid.

El robo, que ocurrió mientras Belén y su familia disfrutaban de unas vacaciones en Miami, dejó una marca imborrable en la colaboradora de televisión. «Se llevaron todo, pero lo que más me dolió fueron las joyas que me había regalado mi abuela», confesó con voz entrecortada. Además, la madre de Andreíta recordó con indignación cómo los ladrones arrojaron su caja fuerte por las escaleras y se llevaron incluso su ropa interior. Aunque el incidente ocurrió hace mucho tiempo, la herida sigue abierta. «Sé quién me robó. Lo sé por instinto», afirmó. De esta forma demostró que, aunque no pueda probarlo legalmente, su intuición le dice quién fue el culpable.

Belén Esteban no perdona a Toño Sanchís

Además de revivir el amargo suceso que tuvo lugar en su casa de Paracuellos, Belén también aprovechó para hablar sobre otro momento complicado en su vida: el conflicto legal con Toño Sanchís. Después de casi una década de batallas judiciales, Belén sigue sintiendo la falta de apoyo que recibió al descubrir que Sanchís, quien fue su representante durante muchos años, la había engañado. «Veía cómo en televisión defendían a esa persona, diciendo que tenía las manos limpias», comentó. «Nunca me pidieron perdón. Y yo demostré que no era cierto, que sus manos estaban llenas de suciedad y lo siguen estando», añadió, refiriéndose a la lucha legal que todavía continúa.

En la misma entrevista, Belén también reflexionó sobre su tiempo en Sálvame y los errores que pudo haber cometido en su carrera. Al ser preguntada sobre qué momento desearía poder borrar, la colaboradora recordó un episodio en el que, tras una reunión con su gestora, se dio cuenta de que alguien había tomado lo que no le pertenecía. Sin pensarlo dos veces, lo mencionó en directo. «Estaba tan enfadada que lo dije en el programa. Llevé papeles, pruebas, y la justicia me dio la razón», relató. Más adelante subrayó la importancia de defender la verdad, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra.

A lo largo de la entrevista, Belén solo expresó su frustración con aquellos que la juzgaron sin conocer toda la verdad y dejó claro que, aunque el pasado no se puede cambiar, es importante mirar hacia adelante. «Tuve que aguantar muchas cosas, pero lo más duro fue lo que decían de mí algunos profesionales de televisión. Sin embargo, eso ya pasó y ahora estoy centrada en el futuro».

Última hora sobre Belén Esteban

La vida de Belén Esteban ha estado llena de altibajos, pero su capacidad para enfrentarse a los desafíos con valentía y franqueza sigue siendo una de las razones por las que tantas personas la admiran. Este verano, mientras disfruta de su tiempo libre y celebra los logros de su hija, Belén también ha encontrado el momento para cerrar capítulos dolorosos y mirar hacia el futuro con esperanza.

En las últimas horas, Belén ha compartido en sus redes una imagen inédita junto a Andrea, un gesto poco común que refleja la cercanía entre ambas. La colaboradora ha sido siempre muy cuidadosa con la privacidad de su hija, limitando las publicaciones en las que aparece, para respetar su deseo de mantenerse fuera del ojo público. Esta fotografía, por tanto, es un testimonio del profundo vínculo que las une, especialmente en un momento de tanta tristeza para Belén.

Este fin de semana, Belén Esteban conmocionó a sus seguidores al anunciar una triste pérdida a través de sus redes sociales. Con una imagen que inmortalizaba a su querida amiga, la colaboradora de televisión le dedicó un emotivo mensaje de despedida: «Mi Baby, cuánto que agradecerte. Gracias por querernos como nosotros a ti. Descansa en paz. Te quiero».

En estos momentos difíciles, Belén ha encontrado consuelo en el apoyo incondicional de su familia. Su marido, Miguel Marcos, ha estado a su lado, brindándole el cariño y la fortaleza que necesita. También su hija Andrea, aunque siempre ha preferido mantenerse al margen del foco mediático que rodea a su madre, ha sido un pilar fundamental. Andrea ha optado por una vida alejada de la televisión y las redes sociales, razón por la cual decidió mudarse a los Estados Unidos para continuar sus estudios. Pese a esta distancia, la relación entre madre e hija es muy estrecha.