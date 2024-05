Belén Esteban no se calla y manda un mensaje a Cristina Porta: «Es mía»

Ha estallado una nueva polémica que ha resucitado a ‘Sálvame’. Belén Esteban ha lanzado un reproche a Cristina Porta por «robarle» una frase. La tertuliana, que está muy emocionada con el regreso de su programa, no se queda callada ante nada, por eso ha querido aclarar el origen de una frase que la periodista ha pronunciado en México. Cristina Porta ha estado los últimos 3 meses participando en el reality ‘La casa de los famosos’. Aunque no ha ganado, ha ganado mucha repercusión y ahora se está paseando por los platós de varios programas americanos.

En esta ocasión, a través de una videollamada, una presentadora le preguntaba por la expresión ‘hasta luego, Mari Carmen’, que ha utilizado mucho durante su estancia en la casa del reality. «Es algo que en España decimos mucho, creo que se empezó a decir en televisión. Lo decimos cuando una ya está harta de todo y quieres mandar a paseo a alguien», explicó la que fue colaboradora de Jorge Javier Vázquez. Tras escuchar estas palabras, Belén Esteban ha dado un golpe en la mesa y ha aclarado: «Cristina Porta, enhorabuena por tu concurso en ‘La casa de los famosos’, pero la frase ‘Hasta luego, Mari Carmen’ es mía».

Hay que recordar que la relación entre Cristina y Belén no ha sido del todo fluida. La periodista llegó a ‘Sálvame’ a raíz del conflicto que Alba Carrillo tuvo con el modelo Jorge Pérez. Alba aseguró que había mantenido una relación íntima con el colaborador de ‘Ya es Mediodía’, algo que Porta negó hasta la saciedad. Su postura generó mucho revuelo en los platós de Telecinco y David Valldeperas le ofreció un puesto en la tertulina verpertina de la cadena. ¿El problema? que nunca terminó de encajar entre sus compañeros.

Belén Esteban ha estallado

Belén siempre se ha caracterizado por hablar claro. Está muy orgullosa de haber formado parte de ‘Sálvame’ y no consiente que nadie niegue la autenticidad del programa, por eso ha reivindicado la frase que ha hecho tan famosa a Cristina Porta en México. «Yo encantada de que la digas y también de que la diga la gente, yo feliz. Besos a Telemundo y viva México». Para no entrar en polémicas, la joven colaboradora le ha dado la razón a la princesa del pueblo, reconociendo que la autora de dicha expresión fue ella. «No me acordaba que esa frase la inventaste tú y nos la has regalado a todos los españoles. Un abrazo».

Cristina porta ha participado en varios concursos de Telecinco. Tiene mucha experiencia dentro de la pequeña pantalla y ahora se ha convertido en uno de los grandes rostros de Latinoamérica. ¿Se quedará allí para siempre? Lo cierto es que los creadores de ‘Sálvame’ han organizado un nuevo programa que podrá verse a partir de él 15 de mayo en YouTube y otras redes sociales. David Valldeperas y el resto del equipo están buscando a nuevos colaboradores, de hecho Malena Gracia y Yola Berrocal ya tienen su puesto en ‘Ni que fuéramos Sálvame’. ¿Recibirá Cristina una nueva oferta ahora que conocida internacionalmente?

Belén Esteban habla de su nuevo programa

Lo primero que hizo Belén Esteban cuando Telecinco canceló ‘Sálvame’ de un momento a otro fue asegurar que se había tomado esta decisión por motivos políticos. La tertuliana dio la cara por su programa y aseguró que iba a seguir formando parte de La Fábrica de la Tele, ahora esta productora ha evolucionado y se llama Fabricantes Studio. Belén es una de las estrellas y quiere mostrar su agradecimiento hacia Óscar Cornejo y Adrián Madrid, por eso siempre que puede promociona ‘Ni que fuéramos Sálvame’.

Belén Esteban ha acudido a un evento solidario de la mano de María Patiño y juntas han dado una pequeña entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. Han reconocido que el nuevo espacio en el que van a participar tiene mucho que ver con ‘Sálvame’, tanto es así que están preparando una serie de noticias bomba que dentro de muy poco verán la luz y darán mucho de que hablar. La crónica social está a punto de experimentar un giro de 180 grados y Belén les ha pedido a sus fans que sean pacientes.

«No os lo podéis perder. Va a ser maravilla. Vuelve la televisión de verdad, la televisión de verdad. Mi amiga María lo presenta, pero yo voy a estar ahí con ella, vamos, todos los días», ha declarado visiblemente ilusionada. El próximo miércoles, 15 de mayo, se lanzará en abierto el primer canal en streaming dedicado al mundo del corazón, Canal Quickie.

¿Estará Kiko Hernández?

Uno de los grandes misterios de este nuevo proyecto gira alrededor de Kiko Hernández. El colaborador es la esencia de ‘Sálvame’ y los espectadores están deseando reencontrarse con él. Sin embargo, por las palabras que ha pronunciado María Patiño se sobreentiende que no formará parte del Canal Quickie. Todo el mundo sabe que ahora está muy centrado en la industria de la interpretación, presenta galas junto a su marido Fran Antón y cabe la posibilidad de que haya renunciado a su faceta como creador de entretenimiento. No obstante, María insiste en que su compañero de alguna forma seguirá vinculado al proyecto. ¿Quiere decir que participará de forma esporádica?