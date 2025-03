Beatriz Rico suelta la bomba y destapa la «versión no oficial» de su abandono de ‘Supervivientes’

El mundo espectáculo está acostumbrado a los imprevistos, pero pocas veces se ve a una concursante abandonar una de las aventuras más extremas en tan poco tiempo. Beatriz Rico, quien decidió poner fin a su participación en Supervivientes 2025 a los pocos días de haber llegado a los Cayos Cochinos, ha ofrecido nuevas declaraciones sobre los verdaderos motivos de su retirada. Aunque en un primer momento la actriz y presentadora aseguró que la falta de sueño había sido la razón principal, recientemente ha revelado una versión mucho más profunda y preocupante de lo que ocurrió realmente durante su corta estancia en Honduras. Nosotros lo sabemos todo.

Después de regresar a España, Beatriz participó en el programa ¡De viernes!, donde contó detalles inéditos de su experiencia. «He pasado por todas las fases: miedo, tristeza, decepción… Pero ahora ya estoy mejor», explicó visiblemente aliviada. La actriz confesó que, desde el primer día en la isla, comenzó a experimentar un insomnio severo que derivó en una crisis de salud que no había previsto. Todo esto se lo explicó a Santiago Acosta, presentador del espacio citado anteriormente.

«No es lo mismo no dormir en tu casa que hacerlo allí. Se junta el calor, la falta de alimentos, la tensión del concurso… Yo tenía mareos constantes y una taquicardia enorme», relató. En un momento de alerta, decidió comunicarlo al equipo médico del programa, quienes confirmaron que su estado de salud no era el mejor. «El doctor me midió las constantes vitales y me dio una pastilla, pero nada muy fuerte porque nuestro estómago está vacío y no nos pueden medicar de cualquier forma».

El domingo por la mañana, la situación llegó a su punto crítico. «Me desperté y veía puntos flotando, sentía que estaba en un videojuego, como si estuviera desconectada de la realidad», confesó la actriz. Este episodio de despersonalización terminó por convencerla de que no podía continuar en la competencia.

Adiós a Beatriz Rico en ‘Supervivientes’

Tras su salida del reality, Beatriz Rico visitó a un especialista en cardiología, donde le confirmaron que la falta de sueño había desencadenado una arritmia. «El doctor me explicó que el insomnio prolongado puede provocar fibrilaciones ventriculares, que generan latidos irregulares y pueden llevar a coágulos sanguíneos e incluso accidentes cerebrovasculares», comenta con total sinceridad.

Con esta información en mano, Beatriz se mostró aliviada por haber tomado la decisión de abandonar el concurso. «No quería que me sacaran desmayada o en un estado grave, así que preferí irme por mi propio pie», aseguró.

En el programa de Telecinco, la artista también compartió un motivo más emotivo y desconocido de su salida. «Mi madre pasó todo el día rezando para que yo volviera sana y salva. Su deseo se cumplió». Estas palabras mostraron el lado más humano de Beatriz Rico, quien reconoció que la preocupación de su familia también jugó un papel clave en su decisión.

La decisión que ha tomado Beatriz Rico

Tras su abrupta despedida de Supervivientes 2025, Beatriz ha optado por alejarse del foco mediático y centrarse en su familia. A través de sus redes sociales, ha mostrado el sorprendente cambio de ambiente al que se ha enfrentado. «Del calor tropical al frío casi polar», escribió en Instagram, acompañando su mensaje con imágenes de su nuevo destino. El motivo de su viaje no es otro que ayudar a su hijo, Marco Ramírez, en su mudanza a la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos. «Mi currusco necesitaba ayuda y aquí estamos. Cuatro manos mejor que dos, seis mejor que cuatro… Y casi nos quedamos cortos», compartió en tono humorístico.

La protagonista de nuestra noticia también reflexionó sobre esta nueva etapa en su vida. «Estoy en ese momento en que no hay ni tristeza ni euforia. Una especie de calma chicha bastante placentera. ¿Será este el famoso ‘camino de en medio’ del que tanto hablaba Buda?». A pesar de su popularidad, Beatriz ha sido siempre muy reservada con su vida personal, en especial con su hijo Marco, fruto de su relación con Nacho Ramírez. Nunca ha compartido imágenes de él en redes sociales, prefiriendo mantener su intimidad intacta.

El viaje a Utrecht representa no solo una pausa tras su paso por Supervivientes, también una oportunidad de conectar con su familia en un entorno más tranquilo y alejado del ruido mediático. «De repente, dejan de ser peques y te pasan el brazo por los hombros mientras caminas. Y la chiquitina, ahora, eres tú», escribió en sus redes sociales.

Beatriz Rico cuenta con el apoyo del público

A pesar de las complicaciones que enfrentó en Supervivientes, Beatriz Rico no descarta volver a la televisión en un futuro. Su experiencia en el concurso ha estado marcada por la brevedad de su estancia, pero también por su honestidad al compartir las dificultades que enfrentó. Lo que comenzó como un desafío extremo se convirtió en una lección sobre los límites personales y la importancia de escuchar al cuerpo.

Por ahora, Beatriz Rico se aleja del formato que la llevó a vivir una de las experiencias más intensas de su vida, pero sigue siendo una persona muy querida. Su valentía al contar la versión completa de su abandono ha sido aplaudida por muchos seguidores, quienes esperan verla nuevamente en proyectos futuros, ya sea en televisión o en el teatro.