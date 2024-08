Aviso urgente de la AEMET: Alerta naranja por ola de calor extrema en estas provincias españolas

La alerta naranja por la ola de calor extrema llega a estas provincias españolas que obliga a la AEMET a lanzar un aviso urgente. Este fin de semana las actividades al aire libre se verán afectadas por unas temperaturas que no son nada buenas, sino todo lo contrario. Llega una situación propia del verano, pero quizás para la que no estamos del todo preparados. Las temperaturas no van a dejar de subir en unos momentos en los que todo el mundo busca los mejores planes para descansar.

Los expertos de la AEMET no dudan en hacer posible lo imposible para analizar unos mapas del tiempo que pueden traernos sorpresas inesperadas. Tocará estar pendiente del cielo, pero, sobre todo, del termómetro, para saber en todo momento qué podemos hacer y qué no. Con estas temperaturas no se recomiendan las actividades al aire libre, debemos protegernos del sol o buscar refugio en esos lugares en los que la temperatura sea más baja. Cerca del mar o de la piscina para poder refrescarnos y evitar que lleguemos a estas temperaturas extremas que tenemos por delante. Esto es lo que nos espera, según la AEMET.

La AEMET lanza un aviso urgente

Los expertos de la AEMET han decidido lanzar un aviso urgente e importante ante lo que está por llegar en estos días. Habrá llegado la peor ola de calor de la temporada, justo cuando estábamos despidiendo los días más calurosos del agosto. Este mes es uno de los que está en lo más alto en cuanto a registros se refiere.

Tradicionalmente, es cuando hace más calor del año, pero cuidado, eso no significa que no estemos preparados para lo que viene. Estamos encarando lo peor de unos días en los que parecerá que el tiempo juega en nuestra contra con unos registros que nos impedirán hacer realidad todo lo que necesitamos y más.

Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, especialmente en estos días que corren. El fin de semana es el momento de empezar a prepararnos para dar rienda suelta a todo lo que tenemos por delante. Eso significa que debemos empezar a ver en la previsión del tiempo ese amigo o enemigo, depende de cómo se mire. Habrá llegado el momento de empezar a ver un poco más allá. Especialmente ante unas cifras que ponen los pelos de punta.

Alerta naranja por ola de calor extrema en estas provincias españolas

Gran parte de España estará en alerta ante unas cifras que no son nada buenas y para las que debemos prepararnos. Son días en los que las altas temperaturas serán tendencia, por lo que debemos estar preparados para poder afrontarlas de una forma o de otra, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, Baleares y zonas de interior de Canarias. Ascenso notable de las máximas en el alto Ebro e interiores del Cantábrico oriental. Baja probabilidad de tormentas localmente fuertes en la Cordillera Cantábrica y Pirineos. Posibles intervalos de viento fuerte en las costas del noroeste de Galicia y Estrecho».

La ola de calor golpeará con fuerza gran parte del territorio: «Las temperaturas tenderán a aumentar en general, más acusadamente las mínimas en la mitad oeste peninsular y las máximas en el tercio norte, incluso de forma notable en el alto Ebro e interiores del Cantábrico oriental. Pocos cambios en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de interiores de la Península, Baleares y en puntos del sur de Canarias, incluso los 40 en depresiones de la vertiente atlántica sur y del nordeste, sin descartarlos puntualmente en el Miño y meseta Norte. Soplarán vientos de componentes este y norte en Galicia y Cantábrico. En el Mediterráneo predominará un viento de componente este, con un levante en Alborán y Estrecho. En el resto predominarán los vientos flojos del sur y este. Podrán darse intervalos de fuerte en los litorales del noroeste de Galicia y Estrecho, donde también podrían producirse rachas muy fuertes. Alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

El sol reinará en todo el país: «En casi todo el país se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se dará nubosidad baja, con probables bancos de niebla matinales, en el entorno cantábrico, norte de Galicia, alto y bajo Ebro, Melilla y Estrecho, donde será más persistente sin descartar alguna llovizna, igualmente posible en A Mariña. Asimismo se prevé nubosidad yendo a más en los litorales del sur de Galicia, con posibles brumas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas de interior de la mitad norte y tercio este peninsulares, con posibilidad de tormentas secas aisladas y, en montañas, algún chubasco disperso, en montes de Galicia y especialmente en el entorno de Pirineos y la Cordillera Cantábrica, donde podrían ser localmente fuertes. En Canarias poco nuboso en general, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y de evolución en Tenerife».