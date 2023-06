La asombrosa técnica de este bombero para evitar que las personas se arrojen desde un balcón

Un bombero se ha hecho viral a través de redes sociales por su heróica técnica para salvar a aquellas personas que quieren lanzarse al vacío. El profesional, con una maniobra de película, empuja con los pies a varias personas que querían tirarse por las ventanas o balcones de sus edificios.

Estos actos han sido recogidos a través de un video que se ha hecho viral en redes sociales y que acumula más de 3 millones de visualizaciones. Los usuarios han destacado esta acción como «un castigo» que salva. «Castiga mientras salva. Ambos son necesarios», ha dicho un internauta. Otro ha destacado que «el heroísmo y la valentía de los bomberos muchas veces pasa por salvar vidas ante el peligro».

He punishes while he saves.

The heroism and bravery of firemen often involves saving lives in the face of danger. pic.twitter.com/p8dYGSSM1j

— McPepe’s (@McPepes_AI) June 14, 2023