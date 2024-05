Así es la verdadera relación entre Terelu Campos y Alejandra Rubio: los detalles que no conocías

Terelu Campos está de plena actualidad porque el equipo de ‘Ni que fuéramos Sálvame’ ha confirmado que la presentadora no podrá hacer acto de presencia en el programa. Recordemos que en estos momentos es uno de los rostros estrellas de TVE y tiene muchos frentes abiertos, de hecho también ha coqueteado con Telecinco en varias ocasiones. ¿Es posible que regrese a la cadena que le convirtió en protagonista? Lo cierto es que su hija y su hermana todavía continúan trabajando allí, por eso Terelu nunca ha hablado mal de Mediaset, al contrario. Se siente agradecida de la oportunidad que le dio la empresa en su momento y guarda un buen recuerdo de sus jefes.

Terelu Campos se siente agradecida porque Telecinco todavía sigue dando su espacio a Alejandra Rubio, de hecho la joven colaboradora cada vez tiene más peso dentro de la cadena. Incluso Jorge Javier Vázquez asegura que Alejandra terminará siendo presentadora, pues parece haber heredado el talento comunicativo de su abuela, la veterana María Teresa Campos. Jorge Javier le ha dedicado unas palabras muy emotivas a la hija de Terelu, quien sea posicionado como una famosa clave dentro de nuestra crónica social.

Alejandra Rubio está saliendo con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. El problema es que Terelu es rival de Mar. Entonces, ¿cómo ha gestionado la familia esta situación tan incómoda?

Terelu y Alejandra, amigas íntimas

Terelu Campos puede presumir de tener una relación fantástica con su hija. Tanto es así que la única vez que se enfrentó a Carmen Borrego fue para defenderla. Dio un golpe en la mesa y le advirtió a su hermana de que Alejandra estaba empezando en televisión, por eso era normal que cometiera ciertos errores. Hay que recordar que la familia Campos al completo trabajo en ‘Viva la Vida’, un programa que presentaba Emma García. Lo sorprendente es que Alejandra y Carmen empezaron a tener ciertos problemas. No fueron pocos los que acusaron a Borrego detener celos de su sobrina y Terleu no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto.

En los últimos meses la hija mayor de María Teresa Campos ha hecho exactamente lo mismo. Ha descubierto que de un momento a otro la vida de Alejandra ha empezado a estar en boca de todos, a pesar de que la joven siempre ha sido celosa de su intimidad. Es cierto que se ha sentado en algún plató de televisión y también ha posado para alguna revista, pero siempre ha mantenido en silencio los aspectos más privados de su vida y quiere que siga siendo así.

«La vida de Alejandra solo le pertenece a ella, como madre no le voy a soltar la mano nunca», declaró Terelu cuando salió a la luz que su hija era novia del hijo de Mar Flores. Carlo Costanzia, tras salir las fotos que confirmaban el romance, declaró: «Ni digo que sí, ni digo que no, si ha salido uno portada, pues 1 + 1 son 2».

Los novios de Alejandra Rubio

El caso de Carlo Costanzia es más controvertido porque el joven ha tenido problemas con la justicia. Por eso muchos se acordaron de Terelu Campos cuando se confirmó que estaba saliendo con Alejandra, pero lo cierto es que la comunicadora nunca le ha puesto impedimentos a su hija. Sabe que es una persona responsable capaz de tomar sus propias decisiones, por eso respeta al máximo su noviazgo con Carlo. Lo único que le preocupaba era los efectos mediáticos que estaba teniendo este romance. «Está siendo todo muy complicado, estoy preocupada por ella».

A pesar de que el hijo de Mar Flores ha entrado en la familia de Terelu Campos haciendo mucho ruido, la presentadora siempre ha recibido con los brazos abiertos a sus yernos. Tanto es así que el último novio de Alejandra comía y cenaba con frecuencia en su casa. Cuando esta relación se fue a pique Terelu reconoció que le había visto llorar, lo que le demostró que estaba realmente enamorado.

La enfermedad de Terelu Campos

Terelu Campos fue galardonada en Premios Fearless Magazine, de hecho el reconocimiento se lo entregó a Alejandra Rubio y la comunicadora aprovechó el momento para expresar lo orgullosa que se sentía de ella. Lamentablemente Terelu se enfrentó a un cáncer de pecho en 2012 que paralizó a la crónica social. Ya ha superado esta enfermedad, pero está muy concienciada con la misma y quiso explicar por qué nunca se le pasó por la cabeza rendirse. «Fuiste mi motor para luchar por seguir viviendo porque te necesitaba», le dijo Terelu a Alejandra.

La joven colaboradora reconoció que el cáncer que tuvo su madre le dejó huella. A ella le tocó asumir la noticia cuando era muy pequeña, pero guarda muchos recuerdos y por eso se siente tan orgullosa del esfuerzo que hizo Terelu Campos. «Cuando lo vives en casa, te planteas un montón de cosas. Es muy importante concienciar. Yo conciencio mucho a mis amigos», declaró en una de sus entrevistas.

Y añadió: «No se puede vivir con miedo, porque eso no es vivir. Pero sí, siendo consciente de que el cáncer es lo que es. Es importante ir revisándote, estar muy pendiente y saber que hay que cuidarse. Igual no te toca nunca, pero es importante detectarlo a tiempo. Con mi edad piensas que no te va a pasar nunca, pero te toca o no».