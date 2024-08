Así es la relación de Marta López Álamo y Alejandra Rubio: «Hay cosas que me han dolido»

La relación de Marta López Álamo y Alejandra Rubio es una de esas que parecen sacadas de un guion de película. Dos jóvenes unidas por la complicidad y la confianza, llegando incluso a compartir momentos tan íntimos como el día de la boda de Marta, donde Alejandra fue testigo. Sin embargo, la conexión entre ambas parece haber tomado un giro inesperado y turbulento debido a la guerra televisiva que involucra a sus familiares más cercanos: Kiko Matamoros, marido de Marta, y Terelu Campos, madre de Alejandra.

La amistad entre Marta y Alejandra ha sido puesta a prueba por los conflictos entre Kiko Matamoros y Terelu Campos. Kiko ha expresado su descontento con Alejandra por su cercanía con Makoke. No entiende que se haya olvidado tan pronto del pasado y ha mostrado públicamente su descontento. Esta situación, sumada a sus críticas hacia Alejandra por su reciente embarazo, ha tensado aún más las relaciones. «No veo a Alejandra para ser madre», comentó Kiko el pasado junio, cuestionando la capacidad de la joven para asumir la maternidad. Además, opinó sobre la relación de Alejandra con Carlo Costanzia, sugiriendo que la constancia no era una de las virtudes de la hija de Terelu.

La opinión más sincera de Marta López Álamo

Marta López Álamo ha optado por apoyar a su marido. Durante su participación en el programa ‘Ni que fuéramos shhh’, expresó su respaldo a Kiko y compartió sus propios sentimientos al respecto. «Kiko ha estado mucho tiempo callado y creo que tendrá sentimientos también que expresar. Obviamente hay cosas que a mí también me han dolido», confesaba Marta en mayo.

A pesar de los intentos de acercamiento, la modelo admitió que no ha recibido respuesta por parte de Alejandra ni de Terelu. «Si quieren hablar aquí estoy. Por ahora no he tenido respuesta por ambas partes y no la espero», añadió, dejando claro su disposición a resolver los malentendidos.

Recientemente, Marta fue una de las invitadas al preestreno de la película ‘La Trampa’ en Madrid. Durante el evento, habló sobre sus futuros planes, que incluyen una posible mudanza temporal a Estados Unidos. «Tengo pensado irme a EEUU por un tiempo. Si me voy a vivir allí, Kiko se viene conmigo. Para mí, mi vida personal va primero», afirmaba con una sonrisa. Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron sobre su amistad con Alejandra, Marta prefirió no profundizar en el tema. «No voy a entrar en eso. La felicité por el embarazo y a Terelu también y ya. Alejandra fue testigo de mi boda, pero yo no elijo las cosas. No voy a hablar de eso», respondió de manera contundente.

Alejandra Rubio adopta una postura firme

Alejandra Rubio también ha mantenido una postura firme respecto a su amistad con Marta. No está dispuesta a entrar en detalles porque no quiere ofender, pero es inevitable que hable del tema en ciertas ocasiones. En una entrevista en el pódcast ‘La casa de mi vecina’, la hija de Terleu Campos evitó responder directamente sobre el estado de su relación con la modelo. «No me pongas en este compromiso que estoy embarazada (…). No hablo de personas ajenas, hablo de mi libro y de las Camposhians», declaró, desviando la atención hacia otros temas y dejando en el aire la pregunta sobre su amistad con Marta.

A pesar de las tensiones y los comentarios públicos, la posibilidad de una reconciliación entre Marta y Alejandra no está completamente descartada. Ambas han expresado, aunque de manera indirecta, que no cierran la puerta a un diálogo. Sin embargo, las heridas causadas por las críticas y la lealtad hacia sus respectivos familiares dificultan una solución rápida.

Empieza la cuenta atrás para la familia Campos

El tiempo dirá si Marta López Álamo y Alejandra Rubio pueden superar estas diferencias y recuperar la amistad que alguna vez compartieron. Por ahora, ambas parecen enfocadas en sus vidas personales y profesionales, dejando en suspenso una relación que alguna vez fue muy cercana.

La cuenta atrás ha comenzado para a familia Campos. Cada vez son más los que están dispuestos a destapar el lado más desconocido del clan y es importante que Terelu y Alejandra retomen su amistad con ciertos personajes con poder, como es el caso de Kiko Matamoros.

Hace unas horas, el paparazzi Diego Arrabal ha utilizado su canal de YouTube para anunciar que Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, está preparada para romper su silencio y explicar todo lo que nadie sabe sobre José María Almoguera. El nieto de María Teresa Campos se ha dejado ver en actitud cariñosa con otra mujer, algo que ha situado en el foco a Paola, con quien contrajo matrimonio hace muy poco. La esteticista es la madre de su primer hijo, por eso nunca desaparecerá de la mediática familia.