‘Ni que fuéramos shhh’ desaparece de Ten TV: «Solo iba a estar pendiente Belén»

Ni que fuéramos shhh se ha convertido en solo un mes en el principal programa de la parrilla de Ten TV desde que aterrizase el pasado tres de junio en el canal de Secuoya. Pese a que ya es una cita obligada, en la tarde de este viernes no estará en emisión por una decisión tanto de la productora como del canal.

Pese a que el espacio de María Patiño y todos sus colaboradores se ha ganado un hueco entre las llamados temáticos de la TDT, la fuerza que ha demostrado en este tiempo parece no ser suficiente para competir contra un evento como la Eurocopa. Tras sufrir durante varias semanas el efecto de los partidos de la cita europea, la coincidencia con un partido de la selección española parece imposible de aguantar.

El encuentro entre nuestro combinado nacional y la selección de Alemania en cuartos de final es una final anticipada, por lo que se espera que las audiencias de TVE en una tarde de viernes sean estratosféricas. Espacios como TardeAR, Y ahora Sonsoles y Más vale tarde está previsto que marquen mínimos ante un acontecimiento que reunirá a familiares y amigos entorno a la televisión.

Además de los 90 minutos de duración, hay que tener en cuenta que el partido podría alargarse mucho más en caso de prórroga o de llegar a penaltis, por lo que se iría a las casi tres horas de duración. Todo está previsto para que incluso Pasapalabra, el concurso que lidera cada tarde sin ningún rival, sufra mucho el efecto de ‘la roja’.

🔴NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 🔴 💥Este viernes 5 de julio no habrá Ni Que Fuéramos Shhh ‼ 💓En Canal Quickie estamos living con La Roja y ya sabéis que toca partido 😉 🤫 Volvemos el lunes a tope de power en @TENtv y @CanalQuickie de 15:30h a 19:30h 🔥 pic.twitter.com/xPNR0QMs7p — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) July 3, 2024

Para evitar protagonizar titulares por su baja audiencia, Ni que fuéramos shhh ha decidido cancelar su emisión y no tener que competir contra el fútbol. Esta decisión ha sido explicada con otros argumentos a la audiencia, a la que se le ha dicho que todo es para evitar que los trabajadores se distraigan de sus funciones.

Javier de Hoyos era el que confirmaba la noticia, asegurando que la mitad de equipo del programa es «hetero» y que estarían más pendientes del fútbol que de lo que pase en el plató. «Solo iba a estar pendiente Belén», bromearon los colaboradores en ese momento, algo que seguro que pasará en miles de empresas de nuestro país esta tarde.

Pero Ten TV no es el único canal que ha tomado medidas para evitar el descalabro de audiencias -emitirá un maratón de diez horas de Caso cerrado, su otro programa estrella-. Antena 3 y laSexta también han optado por no competir contra el Francia contra Portugal que comenzará a las 21:00 h., por lo que Tu cara me suena y Equipo de investigación emitirán programas de refrito.

Telecinco en una de las pocas que apuesta por intentar plantar cara al fútbol y con la visita de Álvaro Muñoz Escassi, el hombre más buscado del corazón desde hace días, pretende seducir a los espectadores que no quieran saber nada del fútbol.

Las audiencias de Ni que fuéramos shhh en Ten TV

En su primer mes de emisión en televisión, el programa que ha renacido el espíritu de Sálvame ha conseguido una audiencia media del 2.5% de cuota y 213.000 televidentes durante las cuatro horas de emisión, mientras que la conocida como Happy hour logra un 2.6 % de share y 178.000 espectadores de media. Estos datos, aunque están muy lejos de plantar cara a las principales cadenas, sirven para que la cadena firme el mes de junio de su historia con 1.4 % de cuota media.