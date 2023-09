Así es la nueva novia de Christofer: adiós a su mítico «Estefaníaaa»

‘La isla de las tentaciones’ fue una oportunidad perfecta para que algunos rostros saltasen a los medios de comunicación y empezarán a hacer carrera en la pequeña pantalla. Sin lugar a dudas Fani Carbajo supo aprovechar el momento y gracias a su astucia se convirtió en un personaje habitual en los platós de Telecinco, de hecho vendió su boda con Christofer Guzmán a una conocida revista. ¿El problema? Que esta relación estaba demasiado tocada y después de varias crisis terminó rompiéndose para siempre. Fani tiene mucho peso en las redes sociales, pero su ex tardó bastante en romper su silencio.

Christofer Guzmán trabajaba de camarero cuando participó en ‘La isla de las tentaciones’ y después de la infidelidad de Fani tuvo que renunciar a su puesto de trabajo. Muchos fans del programa se acercaban al local para gritarle su mítico «Estefaníaaaaaaaaa». Fue lo que dijo cuando se enteró de que la influencer le había sido desleal. Sin embargo, decidió darle una segunda oportunidad porque habían formado una familia en común y quería mirar por el bienestar del pequeño de la casa. No es hijo suyo, pero se ha criado con él y disfrutan de una relación muy estrecha.

La nueva novia de Christofer Guzmán

Christofer ha presentado a su nueva novia en las redes sociales, se llama Clara y es muy atractiva. Pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante: ha tardado mucho en dar el paso. No quería que este romance saliera a la luz, de hecho también estuvo bastante tiempo callado antes de dar explicaciones sobre su separación de Fani.

«Tengo muchas cosas que contaros, yo creo que todo este tiempo se ha hablado muchísimo y he estado callado. Así que es mi momento», empezó diciendo en la plataforma MtMad. Christofer asegura que Fani Carbajo estaba obsesionada por explicar cómo era su relación para atraer el interés de la audiencia y esto les ocasionó todavía más problemas. «Habíamos tenido una riña un martes y a lo mejor el jueves ya estábamos juntos otra vez. ¿Qué pasa? Pues que había grabado ya su capítulo», explicó al respecto. Curiosamente su nueva conquista también se dedica a Instagram.

Clara tiene casi 50.000 seguidores

Clara, la novia de Christofer Guzmán, también se dedica a generar contenido en las redes sociales. Todo hace pensar que es fan de ‘La isla de las tentaciones’ porque tiene en su Instagram a varios miembros del programa. Ha estado un tiempo en un discreto segundo plano, pero ahora no esconde su relación con el ex de Fani y se intercambian mensajes públicos. De hecho él ha publicado una foto con ella con una canción que dice: «Nuestro amor es algo sencillito. En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito porque nuestro amor siempre ha estado escrito. Como tú no hay dos, eres mi sitio favorito».

La postura de Fani Carbajo

Christofer Guzmán ha encontrado el amor, pero insiste en que ha esperado un tiempo prudencial porque necesitaba asimilar ciertas circunstancias. Precisamente esta es la base de una de las guerras que ha tenido con Fani, quien se enamoró al poco de romper con él. «Yo lo respeto. Si has encontrado una persona, pero después de 10 años donde hay amor, hay un luto. A mí no me nace quedar con una persona y preguntarle cuál es su color favorito porque es como si la estuviera engañando».