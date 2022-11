Christofer se sincera sobre su ruptura con Fani Carbajo

El pasado 28 de octubre, y tras diez años de relación, Fani confesaba que había roto con su pareja Christofer Guzmán. El mes de junio de este mismo año se casaron, fue una boda muy especial a la que acudieron influencer y rostros muy reconocidos de Mediaset.

“Creo que esta decisión que he tomado, por mucho que me duela… No hay vuelta atrás. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”, expresó Fani Carbajo. De esta manera, la ex concursante de Supervivientes anunció su separación a través de su canal de Mtmad.

💥 IRRECONOCIBLE💥 Christofer Guzmán se somete a un #CambioDeLookTOTAL Además, habla en #exclusiva, de su ruptura con Fani Carbajo https://t.co/7tzQlwb9NR — mtmad (@mtmad) November 10, 2022

La vida de ambos ha cambiado por completo. Christofer ha querido dar un giro radical a su vida, empezando por hacerse un cambio de look. Este acudió a un estilista que le renovó la imagen por completo, además, ha dado sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido con Fani.

“Ahora es el mejor momento para hacerme este cambio. No estoy en mi mejor momento, ya sabéis que me acabo de separar de Fani. Intento no estar mucho en casa, cuidar de mi negocio e ir mucho al gimnasio. Últimamente nos vemos mucho por el tema del negocio y es muy difícil para mí. Yo me casé porque quería estar con ella toda la vida”, explicaba en su canal.

#EXCLUSIVA 💥 @_MartaGH16_ pide disculpas públicamente a Christofer por las palabras que le dedicó La exconcursante de #Supervivientes ha podido hablar con él y asegura que lo está pasando fatal tras su ruptura de Fani https://t.co/lLfU7BI31Q — mtmad (@mtmad) November 10, 2022

Actualmente, el empresario se encuentra viviendo en casa de sus padres y afirma que se siente un poco incómodo al haber hecho un cambio tan grande de un día para otro. También ha respondido a las acusaciones de Marta Peñate, la cual le acusó de llamarle vago y mantenido. Él ha querido dejar claro que debería escuchar y entender las dos versiones y respeta su opinión, pero debería informarse un poco mejor.

“Yo no descarto nada, obviamente como ya sabéis yo no he sido quien ha puesto fin a la relación. Yo no me caso para separarme a los cuatro meses, sigo pensando que es la mujer de mi vida. Pero si ella ha decidido tomar esta decisión yo la respeto. Obviamente yo la voy a seguir queriendo siempre”, terminaba diciendo ante la pregunta de si se planteaba volver con Fani Carbajo.