Así es Marta, la nueva concursante de MasterChef que es familia de un piloto de Fórmula 1

Algunos dicen que Marta Alguersuari es la concursante más famosa de ‘MasterChef 11’ y lo cierto es que su participación está dando mucho de qué hablar. El famoso concurso de Televisión Española ha hecho historia en la pequeña pantalla y los espectadores estaban deseando ver la nueva temporada. La expectación ha sido tal que los responsables del programa han emitido dos galas durante la primera semana. Realmente han dividido la emisión inicial en dos parte para generar un mayor interés.

Los fans están completamente divididos y ya podemos hablar de favoritos. Uno de los participantes que más atención ha acaparado es Marta, quien se define en sus redes sociales como una mujer “emprendedora”. Ha salido publicado que es hermana de un famoso piloto de Fórmula 1. La cocinera está demostrando tener mucho talento, de ahí que ya tenga un ejército de fans a sus espaldas. Todo hace pensar que su paso por ‘MasterChef’ dará de qué hablar.

Marta tiene amistades influyentes

Las redes sociales de Marta Alguersuari son muy atractivas. Publica contenido de todo tipo: reflexiones sobre la vida, fotos con su familia y recetas, entre otras muchas cosas. Gracias a su generosidad en Instagram sabemos que es amiga de la diseñadora María Escoté. Acudió con ella a un evento y también coincidió con el artista Lorenzo Caprile. Recordemos que estos dos últimos eran compañeros de rodaje en ‘Maestros de la costura’, otro programa emitido por TVE. Volviendo al tema que nos ocupa, la popularidad de Marta está creciendo por momentos.

La cocinera tiene un hermano muy famoso: el piloto Jaime Alguersuari. Sin embargo, evita publicar fotos suyas y guarda las distancias para que el público no les relacione. Todo hace pensar que se está esforzando para que la audiencia no le identifique con Jaime y pueda sentirse más libre. Quiere emprender una carrera mediática distinta, sin estar condicionada por nada ni por nadie. Marta publica contenido de toda su familia, incluso de sus hijos, pero evita hacer alusión al piloto de Fórmula 1.

La relación de Marta Alguersuari con su hermano

Marta tiene una relación fantástica con su hermano Jaime. Los medios especializados aseguran que en su momento Jaime soñó con ser Fernando Alonso, pero estas intenciones solamente le duraron tres temporadas. Ahora se dedica a otra cosa completamente distinta y la concursante de ‘MasterChef 11’ sabe el motivo. La Fórmula 1 es una carrera de fondo y hay mucha competencia. Por eso el joven decidió probar suerte en el mundo de la noche y ahora trabaja de DJ. Sin embargo, el público le sigue recordando por su trayectoria como piloto. Es cierto que brilló con fuerza, aunque se apagara al poco tiempo.

¿Hay trato de favor hacia Marta?

Las redes no han tardado en sembrar las dudas. A pesar de que la cocinera no muestra a su hermano en Instagram, este último estuvo en el primer programa de ‘MasterChef 11’. Varios usuarios de Twitter no tardaron en reconocerle y cuestionaron el casting de Marta Alguersuari. Unieron su relación con Jaime a su vínculo con la diseñadora María Escoté, que también ha trabajado en TVE. Ambas coincidencias han generado una polémica muy llamativa, pero no hay nada demostrado. De momento solo podemos decir que Marta es una gran cocinera.