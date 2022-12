Así es José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego que no quiere saber nada de ella

José María Almoguera es el hijo de Carmen Borrego, con el que al parecer hace unos meses que no se habla, rompiendo por completo su relación. El amor de un hijo por una madre parece eterno, aunque quizás no lo sea. El futuro de este amor entre Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos y su hijo, José María Almoguera está en el aire en estos momentos. Después de una boda de lo más mediática, José María está a punto de ser padre.

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, no quiere saber nada de ella

El primer nieto de María Teresa Campos es José María Almoguera, este actualmente treinteañero la va a hacer bisabuela en breve. José María y su mujer argentina, Paola Olmedo, van a darle la bienvenida a su hijo en unas semanas, será un momento muy dulce que al parecer pasarán sin la compañía de Carmen Borrego.

Por la exclusiva de la boda cobraron 30.000 euros, un dinero bien recibido por una pareja de famosos de segunda generación. Es la madre y la abuela la que están en primera línea de la prensa nacional, José María, casi que hasta la fecha pudo disfrutar de un anonimato de lo más recomendable para un joven de su edad.

José María estudió Producción en la Escuela Superior de Comunicación CEV. Esta familia lleva los platós en la sangre. Ha trabajado en varios medios y su último trabajo más reciente, según ‘El Español’ es en ‘Viva la vida’. Un espacio televisivo en el que ha aparecido frente a las cámaras su familia muy vinculada a la televisión y a esa cadena.

Por su parte, su mujer, Paola Olmedo, es madre de dos hijos, la mayor tiene ya 15 años, aunque siempre ha manifestado su interés en tener descendencia rápidamente con el nieto de María Teresa Campos. Se da el caso que también trabaja en Telecinco, lugar en el que conoció a su actual marido.

La revista ‘Lecturas’ ha destapado que Carmen Borrego no se habla con su hijo desde el pasado mes de octubre. Al parecer la respuesta que dio Borrego a unas declaraciones de su nuera en la que la criticaba no gustaron demasiado. José María se ha puesto de parte de su esposa y madre de su futuro hijo y ha roto cualquier relación familiar con Carmen. Estas serán seguramente las peores navidades de una abuela que quizás no pueda conocer a su nieto.