Así es el hombre que ha ilusionado de nuevo a Olga Moreno: representante y muy conocido

Parece que Olga Moreno ha vuelto a encontrar el amor y así lo aseguraban en los platós de Ya es verano. Según este medio, la empresaria estaría viviendo una etapa de ensueño junto a un nuevo enamoramiento de alguien muy cercano a su entorno. Se trataría de un hombre conocido en los platós de Telecinco que lleva más de 20 años colaborando con los medios.

La nueva ilusión de Olga Moreno

Después de finalizar su relación con Antonio David Flores, con el que estuvo más de dos décadas de la mano y tiene una hija en común, Moreno da una nueva oportunidad al amor y así lo confirmaba Sergio Garrido en el programa de Telecinco. No obstante, este último no dio nombres concretos de quién podría ser el afortunado que habría robado el corazón de Olga Moreno.

«Ella está superfeliz. Me dijo que estaba ilusionada» confirmaba el paparazzi en el medio. «Era la una y media de la madrugada, me enseñó una foto y me dijo: ‘mira, una ilusión’» continuaba Garrido sin querer dar demasiados detalles sobre la identidad del hombre con el que estaría Moreno.

«Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco y que todos en el plató conocen» detallaba Garrido, dejando entrever que el hombre que había entrado en la vida de la andaluza era alguien conocido e influyente en el mundo de las cámaras.

Aunque Garrido no quiso dar nombres concretos juntos a sus declaraciones, minutos después de estas, el periodista Aurelio Manzano quiso ser claro y dio el nombre de la persona. Según el mismo, el nuevo amor de Olga Moreno era Agustín Etienne, que trabaja como representante de Olga. Estas afirmaciones quedaron confirmadas por Garrido, por lo que la audiencia descubría quien era el nuevo hombre que ilusionaba a Olga Moreno.

Agustín Etienne, un hombre conocido en Telecinco

Agustín Etienne no solo ha sido el representante de Olga, durante los últimos meses ha sido un gran apoyo para la misma y parece que la relación ha ido un paso más allá. Este lleva más de dos décadas trabajando en los medios de comunicación y es más que conocido en los platós de Telecinco. Trabajó como representante de Belén Esteban y ahora colabora con Gloria Camila o Rocío Flores, entre otros rostros públicos.

Conociendo bien el sector y los tiempos, el representante no ha querido hacer declaraciones al respecto. Simplemente, continuó con sus compromisos profesionales y optó por el silencio para alejar a los medios después de que se conociese la noticia. La empresaria ha seguido una estrategia similar y ha preferido no hablar de su nueva ilusión y de esta etapa que ahora empiezan juntos.

Parece que será el tiempo el que dirá si esta pareja continua con su romance y acaban consolidando esta etapa, así como si se animan a hacer declaraciones al respecto. Por el momento, optan por un perfil discreto y alejado de los medios en pro de mantener su relación personal a un lado y quien sabe si también continuarán en los mismos términos en lo referente a la vida profesional.