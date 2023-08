Una americana enfurece a las redes con su elección de platos típicos españoles

Las redes sociales son el escenario perfecto de algunas influencers para llamar la atención del público. En España se han creado grandes polémicas, por ejemplo hay famosas que han opinado sobre los temas del momento y han generado debates acalorados. También hay algunas estrellas de Instagram que han abierto las puertas de su casa y han recibido críticas muy contundentes. En esta noticia vamos a hablar de un problema tan mediático que ha cruzado fronteras. Estamos delante de una tiktoker que se ha propuesto jugar con la gastronomía española, sin duda un tema sensible para mucha gente.

Rachel Anne, la tiktoker más polémica de España

España recibe a millones de turistas todos los años, personas de todo el mundo que llegan al país dispuestas a disfrutar de la cultura, de los monumentos y de la gastronomía. Sin embargo, hay alguien que ha llamado la atención: Rachel Anne. Una tiktoker que se ha propuesto comentar y jugar con los platos de la gastronomía de nuestro país. ¿El problema? Que ha hecho comentarios que no han contado con la aprobación del público y su vídeo no ha tardado en hacerse viral. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante.

TikTok es una herramienta potente porque llega a un público muy variado, pero hay que tener cuidado porque también es un arma de doble filo. En nuestro caso, la protagonista tiene más de 450.000 ‘me gustas’ en su página, lo que significa que cualquier paso que da tiene mucho alcance. Es decir, el vídeo que ha publicado comentando los platos típicos de España lo ha visto demasiada gente, para lo bueno y para lo malo. Pero, ¿qué ha hecho para que las redes estén tan enfurecidas?

La polémica del momento

La intención de Rachel Anne no era generar ninguna polémica ni ofender a nadie, simplemente se había propuesto elegir entre dos platos distintos y explicar por qué elegía cada uno. “¿Qué comida española prefiero siendo de Estados Unidos?”, se preguntaba al inicio del vídeo. Después empezó a hablar y su cuenta de TikTok no tardó en llenarse de comentarios poco cariñosos. Primero le tocó elegir entre un cachopo y una butifarra y eligió la primera opción por no haber probado la butifarra. Lo mismo le pasó con la fideuá y el caldo de Galicia.

Las personas que han visto el vídeo no entienden que haya reducido la gastronomía española a un asunto tan sencillo. “Uh, no. ¡Oreja no, por favor!”, comentó cuando le tocó hablar del citado plato. El vídeo ha generado un acalorado debate en la red.

Los usuarios han comentado, algunos en un tono más calmado que otros, pero hay gente que está ofendida porque Rachel no ha elegido el plato típico de su región o lo ha descartado por puro desconocimiento. “La oreja está riquísima, ya verás como te sorprende” o “Prueba lo que no conoces, seguro que te gustará”, con algunos de los mensajes más suaves que ha recibido.

El otro contenido de Rachel Anne

La cuenta de TikTok de Rachel Anne acumula 14.000 seguidores y alguna de sus publicaciones han generado mucha repercusión, pero ninguna como la que hemos comentado anteriormente. Se basa en compartir contenido sobre su vida en España, lleva un tiempo y quiere explicarles a los estadounidenses cómo son algunos detalles de nuestra cultura. También muestra algunos sitios emblemáticos de Madrid, como por ejemplo la Plaza Mayor.