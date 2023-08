Así es por dentro la impresionante mansión de la influencer española más querida

¿Cuánto dinero ganan las influencers? Una de las estrellas más destacadas de Instagram ha enseñado su casada y sus seguidores se han quedado sin palabras. Es un rostro muy querido que ha participado en varios programas de Telecinco, de hecho a su actual pareja la conoció en ‘Supervivientes’. A pesar de ser una famosa bastante respetada, ha recibido críticas porque en ocasiones ha hablado sin tapujos de su vida económica y le han acusado de estar presumiendo. ¿De quién estamos hablando? Es una mujer que saltó a la fama gracias al programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Violeta Mangriñán tiene una casa alucinante en Valencia

Violeta Mangriñán mantiene una relación sentimental estable con Fabio Colloricchio, al que conoció en ‘Supervivientes’. El italiano ha triunfado en el mundo de la música y ella en las redes sociales, así que han tenido oportunidad de amasar una buena fortuna. Gran parte de su patrimonio lo han invertido en una casa situada en Valencia. Violeta, que se dedica a hacer publicidad de varias marcas, ha mostrado el interior de su vivienda para patrocinar a la empresa que le ha regalado los muebles.

Si algo define a la casa de la influencer es la elegancia. Todo está decorado con tonos claros, pero resulta muy original que los detalles que ha elegido son de color oro. En la vivienda predomina el mármol. La cocina tiene una enorme isla fabricada en este material y el salón posee una mesa de centro de las mismas características. Mangriñán no ha dejado nada a la improvisación. Todo está pensado al detalle.

Zonas amplias y luminosas

Violeta Mangriñán ha tenido un nuevo hogar en Madrid, pero el de Valencia ha enamorado a todos sus seguidores. Según ha contado, gran parte de este inmueble está decorado con una empresa que se dedica a la distribución de productor online. Ha elegido muebles muy modernos, casi todos en tonos marrones. Ha jugado muy bien con la iluminación y con el tamaño de cada estancia. En el salón hay una gran mesa de madera oscura acompañada de seis sillas tapizadas en un marrón más claro.

Un enorme vestidor

Sin lugar a dudas, una de las mejores zonas de la casa es el vestidor. Lo ha mostrado en varias ocasiones y una vez tuvo problemas porque lanzó un mensaje que no se supo entender. Violeta ha elegido tener armarios abiertos de color madera y un banco en el centro. Todo el armario está repleto de ropa de firma, ahí está el problema para sus detractores.

Violeta Mangriñán desveló en una ocasión que se había comprado unas botas muy caras y que las tenía sin estrenar. Sus rivales no le dieron oportunidad a explicarse. Realmente quería decir que no las usaba porque le daba miedo estropearlas.

“No es que me lo haya comprado y no lo haya usado porque no me ha salido de ahí, sino que son imponibles. A mí me duele mucho. Yo veo que hay gente que se las pone, pero a mí me duelen una barbaridad. Y claro, como ya me las probé y salí a la calle, caminé 100 metros con ellas, pues ya no me iban a devolver el dinero. Entonces me las he tenido que quedar”.