Han pasado 14 años desde que se emitió el primer programa de ‘Sálvame’. Su presentador titular es Jorge Javier Vázquez, pero el espacio fue creciendo y los responsables del mismo se dieron cuenta de que el catalán necesitaba ayuda. Lo primero que hicieron fue contratar a un rostro con un perfil completamente diferente: la humorista Paz Padilla. Ella le sustituía los viernes porque Jorge Javier tenía que presentar ‘Sálvame Deluxe’ por las tardes. Estuvo un tiempo haciendo él los dos programas, pero no tardó en desbordarse.

De momento podemos centrarnos en el cambio de esos dos presentadores, dos de los más míticos. Por un lado tenemos a Jorge Javier Vázquez. Él mismo ha reconocido que es un gran amante de la cirugía estética y asegura que ha pasado por quirófano en numerosas ocasiones. En su último libro, ‘Antes del olvido’, deja claro que no es ninguna adicción, pero reconoce que le gusta la sensación de estar anestesiado.

¿Lo último que se ha hecho? Una operación en los ojos para tener un rostro más joven. Es incuestionable: ha cambiado mucho desde que empezó. Ha perdido peso, se ha aficionado al deporte y cada vez recurre más al bisturí. Su excompañera Paz Padilla no ha tenido que pedir ayuda a los médicos, al menos no lo ha contado.

El llamativo cambio de Paz Padilla

Paz Padilla siempre ha hecho humor con su aspecto. Tiene un físico poco normativo y le ha sacado mucho partido. Primero lo usó para hacerse famosa y conseguir que el público estallara en carcajadas nada más verla: los chistes que contaba pasarán a la historia. Después ha sabido aprovechar su altura para moldear su cuerpo. El cambio es asombroso. Se ha aficionado al deporte y a la vida sana. Lleva una alimentación más que saludable: solo come alimentos naturales. En su cuenta de Instagram publica muchas fotos que así lo demuestran.

La presentadora ya no trabaja en ‘Sálvame’, pero ahora que el programa está de aniversario los fans se han acordado de ella. Era un elemento imprescindible. Por razones que todavía no se han aclarado se marchó por la puerta de atrás. Los directores ni siquiera le dedicaron un vídeo en el espacial que emitieron en el 14 aniversario. Paz no se ha molestado, tiene otros intereses. Esta detrás de proyectos muy exitosos y siempre encuentra tiempo para hacer deporte y seguir moldeando su figura.

¿Adelgazó Carlota Corredera gracias a ‘Sálvame’?

“Siempre he luchado por tener una relación sana con la comida”, dijo Carlota Corredera en una de sus entrevistas. Explicó que no era una cuestión estética. Estaba haciendo un esfuerzo para perder peso por salud. Llegó un momento en el que todo se complicó. Desveló que le costaba atarse los zapatos, de hecho Terelu Campos fue testigo de esto. Por eso se puso a dieta y llegó a escribir un libro. Se sintió “presionada” en el buen sentido por la audiencia. Se comprometió a cambiar y lo hizo. Su caso sirvió de referencia para mucha gente.

Ha cambiado hasta Adela González

La última en llegar ha sido Adela González. La vasca se ha adaptado muy bien al universo ‘Sálvame’ y debemos incluirla en la lista. Solo lleva un año en el programa, pero ya podemos apreciar un cambio muy significativo. Lo primero en el estilo. Antes tenía un papel más discreto. Ahora es presentadora titular y su ropa así lo demuestra. Su peinado también es diferente. Tiene el pelo más largo.