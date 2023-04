Es alucinante: así ha sido el cambio físico de Jorge Javier Vázquez desde que empezó en televisión

El tiempo pasa para todos, hasta para los amantes de la cirugía estética. Jorge Javier Vázquez lleva más de 20 años en televisión y a lo largo del tiempo hemos podido apreciar su evolución. El cambio es muy llamativo, tanto física como personalmente. El catalán empezó trabajando en ‘Sabor a ti’, en aquella época tenía 30 años y se mostró bastante tímido. La periodista Rosa Villacastín, quien presume de ser su descubridora, asegura que enseguida se dio cuenta de que tenía talento. Nadie tuvo en cuenta que, en un primer momento, se desenvolviera de una forma más discreta.

Jorge Javier Vázquez sabe que es uno de los presentadores más polémicos del mercado. Gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en Mediaset, concretamente en la productora La Fábrica de la Tele, a pesar de que tiene y ha tenido proyectos en otras empresas. Los espectadores han notado un cambio físico muy importante. Antes de explicarlo debemos tener en cuenta que él mismo ha reconocido que ha pasado por el quirófano muchas veces. Incluso ha llegado a decir que le encantaba la sensación de estar anestesiado.

Jorge Javier Vázquez y su gran cambio

El lado bueno de llevar tantos años en televisión es que la timidez queda en un segundo plano. Jorge Javier asegura que sigue sintiendo vergüenza en ciertos momentos, pero en Telecinco se mueve con mucha soltura. Por eso ha desvelado grandes secretos. En una ocasión admitió que desde pequeño había tenido complejo por ser unos kilos de más. Una de sus obsesiones es la dieta. Los colaboradores de ‘Sálvame’, por ejemplo Belén Esteban, han asegurado que vigila mucho su alimentación.

Jorge Javier Vázquez presume de su físico delante de los espectadores. Asegura que está encantado con su altura y con su peso, pero la realidad podría ser distinta. Es cierto que hace deporte y también es verdad que controla su alimentación, pero en alguna ocasión ha reconocido que le queda por mejorar. Eso sí, nadie puede negar que desde que empezó hasta ahora ha experimentado una gran evolución. Por ejemplo, participó en un capítulo de la serie ‘7 Vidas’ y nada queda de aquel joven intrépido.

Deporte y alimentación

El presentador no quiere tener secretos. También tenemos que tener en cuenta que participa en muchas campañas de publicidad. En una entrevista aseguró que llevaba muchos años siguiendo la dieta Pronokal, una dieta que ha captado a muchos famosos. “La llevo haciendo ya desde hace muchos años y para mí no es una dieta, es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir lo que dice. Dieta saludable, hábitos saludables y me ayuda muchísimo sus productos”, aseguró en una de sus intervenciones. También hay que tener en cuenta que lleva encima alrededor de 10 operaciones que también potencian los efectos de esta dieta.

La increíble edad del presentador

‘Antes del olvido’, el último libro que ha escrito el presentador, reflexiona sobre este tema. Jorge Javier Vázquez tiene 52 años. Admite que ha pasado demasiadas veces por quirófano e incluso reconoce que disfruta con la anestesia, pero niega tener una obsesión con la cirugía. Acepta el paso del tiempo, aunque, según cuenta, quiere mejorar y ofrecer una mejor versión.