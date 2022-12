Alba Carrillo es noticia estos días por su lío amoroso con el también colaborador de televisión Jorge Pérez. Mientras él está en paradero desconocido, ella sigue contando cómo fue la relación entre los dos. A Alba le gusta una polémica y por esto contamos el momento en que Alba Carrillo y Lucía Pariente protagonizaron una tremenda bronca en televisión.

Fue en el programa Supervivientes 2017 cuando ambas fueron concursantes y ya saltaron las chispas en el hotel donde se concentran los concursantes antes del reality.

Alba Carrillo y Lucía Pariente protagonizaron una tremenda bronca en televisión

Aunque ambas se respetan y se protegen, pero es verdad que tanto tiempo juntas hace que haya alguna bronca entre ambas.

Ya en este primer momento del programa Alba se quejó de que lo estaba pasando más. ¿Ya quería abandonar?

“Me parece injusto que yo tenga menos oportunidades que el resto de mis compañeros. Porque mi madre me está taladrando psicológicamente”, comentó Alba en ese momento. Ir con tu madre a un concurso es lo que tiene, que puede ser un apoyo por un lado, una compañía y alguien que te da seguridad y confianza, pero a la vez, una arma de doble filo, porque puedes destrozarte tu paso por el programa.

En ese momento, ambas tuvieron una bronca y la ex modelo pensó entonces si había hecho bien aceptando concursar con su madre. Ya empezaba a mermar sus fuerzas dentro del concurso cuando ni siquiera había empezado.

La Carillo dijo que “yo tengo más fuerza sola”, aludiendo siempre a las cosas que le decía su madre. Lucía Pariente se defendió de las críticas de su hija. La cosa fue a más e incluso la colaboradora de televisión dictó sentencia con un “a mí me ofende y no sigas. Que tu has cometido el error. Si has venido aquí a tocarme las narices… ¡Hemos dicho que no me ibas a hablar!”.

Durante el concurso ambas tuvieron más broncas pero lo supieron llevar. Es verdad que Lucía Pariente estuvo tiempo sola y con los concursantes que eran expulsados en el palafito y así no estuvo tan en contacto con su hija.

Esta bronca además se realizó en un momento en que el presentador Jorge Javier Vázquez dijo que tenía una afirmación que Lucía hizo a Alba. Parece ser que la madre contó a su hija que nunca había estado enamorada de su padre. Lo cierto es que en ese momento todo dio más vidilla al concurso.