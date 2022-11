Lunes 28 de noviembre. El equipo de presentadores de Mediaset tenía una cita marcada en rojo en el calendario. Habían sido invitados a la tradicional cena de Navidad que se realiza cada año. Pero no era una más. La de 2022 tenía un agregado extra de emotividad por la inminente marcha de Paolo Vasile. El italiano abandonará su puesto como consejero delegado del grupo con sede en Fuencarral el próximo 31 de diciembre. Obviamente, no se iba la iba a perder y capitaneó la que ya se conoce como la última cena, como si del cuadro de Da Vinci se tratara. Un acontecimiento de lo más especial que contó con la plana mayor de presentadores pero que dejó una sonada ausencia, la de Jorge Javier Vázquez.

Se trata de un evento que se ha convertido en todo un clásico y que se organiza en las mismas instalaciones de Mediaset. A ella suelen acudir el grueso de conductores de programa que cada día se cuelan en las televisiones para llevar la actualidad y el entretenimiento a los hogares españoles. Carlota Corredera, Toñi Moreno, Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana, Carme Chaparro, Adela González, María Patiño, Ion Aramendi…y hasta Paz Padilla. Ninguno faltó. El caso de la gaditana fue cuando menos llamativo, sobre todo después de su polémico despido hace meses, que se resolvió en los tribunales con una reincorporación a la empresa, si bien no a la presentación ‘en activo’. Paz disfrutó de una divertida noche junto a sus excompañeros. Todos degustaron un delicioso menú que se componía de tartar de aguacate, cigalas y cangrejo sobre emulsión de tomate; un taco de lubina salvaje al horno y verduras y tarta de queso idiazábal casera con frutos rojos.

Una agradable velada a la que Jorge Javier declinó ir. No es nada nuevo que el binomio presentadores y Telecinco no se entiende sin su figura. Es un peso pesado y así lo acredita su dilatada trayectoria en la cadena. Este año ha sido el maestro de ceremonias de las principales apuestas, ergo Sálvame, Sábado Deluxe, Supervivientes, Mediafest Night Fever o En el nombre de Rocío. Precisamente, en este último formato hizo más sólido su vínculo con Rocío Carrasco. Un sinfín de horas de televisión a sus espaldas que no se han cerrado con un abrazo a Paolo Vasile -como el que el italiano se dio en directo con Ana Rosa Quintana- en la que puede ser su última reunión con los presentadores.

Los motivos que llevaron al catalán a no acudir permanecen en interrogante. Bien es cierto que esta semana se encuentra de vacaciones y no ha aparecido en ningún espacio, pero no por ello deja de sorprender su ausencia. Entre plato y plato se podía degustar un ambiente algo enrarecido. Existe incertidumbre por los cambios que vendrán tras la salida de Vasile y la entrada del nuevo equipo venido de Italia y capitaneado por Alessandro Salem, quien también figuraba entre los asistentes, ya cogiendo el testigo de su compatriota. En este sentido, sobrevuela la posibilidad de que se pretenda blanquear más algunos contenidos, algo que deja entrever que Jorge Javier Vázquez podría no sentirse cómodo con el inminente aterrizaje de la nueva directiva.

¿Qué modificaciones se abordarán? En las quinielas ocupa un primer lugar el formato de Sálvame, algo desgastado tras 13 años en antena apostando por contenidos que podrían ir desapareciendo progresivamente. La bajada de audiencia que ha experimentado durante los últimos tiempos, unido a que las maniobras para recuperarla parecen no surtir el efecto deseado, traen de cabeza a los responsables, que han tenido que ver como Telecinco anotaba mínimos históricos en varios meses.

Se trata de la segunda ausencia significativa de Jorge Javier Vázquez a un evento de empresa, si bien el primero lo desconocía porque no fue invitado. Se trataba de una cena sorpresa a Paolo Vasile en la que se encontraba la cúpula de Mediaset, además de algún que otro presentador como Ana Rosa Quintana, y toda la familia del CEO, llegada desde Roma para la ocasión.