Aitana habla de su maternidad con Sebastián Yatra: «Lo digo…»

No hay ninguna duda. Aitana Ocaña está realmente enamorada de Sebastián Yatra, a pesar de que se niegue a hablar de él en público. La explicación es muy sencilla: quiere que el público y la prensa le recuerde por su talento en el mundo de la música, no por asuntos relacionados con su privacidad. Eso sí, Aitana nunca tiene ningún desplante con los reporteros. Es amable con todos los periodistas que se acercan a ella para intentar resolver las dudas. El misterio va en aumento y la cantante prefiere mantenerse lejos del escándalo porque no quiere salir salpicada.

Una de las últimas polémicas que ha protagonizado a estado mucho tiempo en boda de todos y finalmente ha resultado no ser cierta. Se llegó a decir que había roto con Sebastián Yatra porque nadie les veía juntos y se habían ido de viaje por separado. Ahora sabemos que tomaron esta decisión por cuestiones de agenda, pero el romance se mantiene firme. Tanto que Aitana ya ha hablado de la posibilidad de ser madre. ¿Cuándo dará el paso que todos estamos esperando?

El embarazo de Aitana

Aitana Ocaña se ha visto obligada a hablar de este tema porque uno de sus compañeros va a ser padre. Estamos hablando de Dani Fernández. Tienen una relación estupenda y Aitana siempre ha dicho que admira su capacidad para seguir adelante y su talento para entretener al público. Eso sí, ha dejado claro que no va a seguir todos sus pasos porque en estos momentos ella no se siente preparada para ser madre. Es algo que tiene en mente, pero tardará en llegar. No tiene ninguna prisa.

“Es muy fuerte. Dani con un bebé, es muy fuerte”, dijo Aitana durante su última entrevista en una conocida cadena musical. Aprovechando el tema, se adelantó y reconoció que ella no tenía pensado dar un paso de estar características porque todavía no se siente preparada. “Es algo que a mí eso no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo. Ya que estamos lo digo”. Explicó que su embarazo iba a tardar en llegar para que no se especulase con un asunto que no era cierto.

La cantante deja las cosas claras

Pese a todo, Aitana tiene muy buena relación con los medios. Siempre responde a todo con una sonrisa, eso sí: nunca da información. “No voy a hablar” es su frase preferida, pero en ningún momento tiene gestos feos con la prensa ni ningún desplante. El periodista Tony Aguilar le ha vuelto a preguntar por su embarazo y ella ha insistido que no tendrá un hijo hasta dentro de unos años, aunque reconoce que es algo que tiene en mente. “En un futuro muy lejano”, aclara la artista.

Sebastián Yatra imita a su novia

Sebastián Yatra tampoco quiere pronunciarse sobre ciertos asuntos de su vida privada, pero sabe que tampoco puede quedar mal con la prensa, así que ha imitado el camino de su novia. No responde a ninguna pregunta, pero no se molesta en huir de los periodistas. Tampoco tiene desplantes con nadie, simplemente se limita a decir que no quiere desvelar ninguno de sus secretos. Lo cierto es que puede exigir respeto porque nunca ha participado en el juego del corazón.