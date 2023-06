Dani Fernández y Yarea Guillen confirman que están esperando su primer hijo

Dani Fernández y Yarea Guillen están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. La pareja decidió unirse de forma oficial el pasado año 2021 con una boda de ensueño. Un enlace donde se dieron el «sí, quiero» rodeados de familiares, amigos y, sobre todo, de mucha música.

Desde entonces, y como ya es habitual en este tipo de situaciones, muchos han sido los comentarios que han cuestionado al matrimonio por la llegada de su primer hijo en común. Un tema que siempre ha quedado en el aire, hasta ahora. Pues, para alegría de todos, pero en especial de los futuros padres, la pareja ha comunicado que muy pronto darán la bienvenida al mundo a su primer bebé.

«Baby is coming», ha escrito Yarea Guillen en el último post de su cuenta de Instagram. Una publicación donde aparece luciendo tripita con un mini top en el que se puede leer «future milf». Todo ello mientras atrás de ella se encuentra Dani Fernández, quien está apoyado en la pared con los ojos cerrados.

Teniendo en cuenta la barriguita que luce en la fotografía, podría decirse que la futura mamá ya cuenta con algunos meses de gestación. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha llenado de alegría a los miles de fans del artista. Pero, no han sido los únicos que han querido felicitar a la pareja pues, numerosas celebridades del panorama nacional han querido dejar también su propio mensaje.

Laura Escanes, Anita Matamoros, Guillermo Campra, de Élite, y muchos otros han inundado la publicación con bonitas palabras a los futuros padres. Pero, uno de los más significativos ha sido el de Carlos Marco, por razones obvias. «Pero no os pongáis a tener hijos que me hacéis mayor jajaja enhorabuena», le ha escrito su excompañero de Auryn. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, desde la redacción de Happy FM también nos sumamos a las felicitaciones y les deseamos todo lo mejor en esta bonita etapa. ¡Enhorabuena pareja!