La AEMET ya sabe lo que pasará en junio y no son buenas noticias

La AEMET ya sabe lo que pasará en este mes de junio que acabamos de empezar y realmente no son buenas noticias, nos enfrentamos a un cambio para el que quizás no estamos preparados. La previsión del tiempo es esencial para hacer planes en estos días.

No debemos olvidar que estamos aún en una primavera que nos traerá novedades importantes y para la que debemos estar listos para actuar. Se avecina una nueva estación a la que parece que vamos a tardar en llegar si nos fijamos en esta previsión.

Lo que pasará en junio no son buenas noticias

¿Qué se espera de este mes de junio?

Se espera más cálido de lo normal y ligeramente más seco o normal.

Es de destacar el episodio convectivo de finales de esta semana con chubascos de fuerte intensidad.

Se adjuntan los mapas de anomalías semanales previstas por en modelo @ECMWF. pic.twitter.com/MNqlUrWIn6 — AEMET (@AEMET_Esp) June 3, 2024

Queremos ver llegar el verano y lo haremos de la mejor forma posible, con la mirada puesta a una serie de elementos que son fundamentales y contra los que no podemos luchar. Saber si llegará o no el verano antes, si subirán las temperaturas o no, más todo lo que nos espera en los mapas del tiempo.

Son muchos los cambios a los que nos debemos enfrentar y eso significa que tocará mirar al cielo para ver qué nos depara el verano. Lo que deseamos es que llegue el calor, pero con moderación, nada de olas de calor que nos inviten a no salir de casa. Pero tampoco nadie quiere esas lluvias o tormentas que nos invitan a no salir de casa.

El cambio que queremos ver llegar puede estar más cerca de lo que parece, pero con algunos matices. La AEMET ya ha lanzado un avance de lo que nos espera en este mes de junio que pone los pelos de punta. Quizás no es la pequeña previsión que esperaríamos, pero ya es una advertencia de lo que nos espera.

Siguiendo con la previsión que hace la AEMET en las redes sociales:

Por lo que tendremos que preparar el bañador, pero sin soltar el paraguas si nos fijamos en estos mapas y modelos que van enseñando. Una situación que quizás nadie hubiera imaginado que se hubiera convertido en una realidad. Esta semana, de momento, tendremos que vivir un nuevo episodio de lluvias intensas.

Esta es la previsión de la AEMET para estos días

Sabemos que será un junio ya con anomalías de tiempo que nos harán pensar en un aumento de las temperaturas que puede llegar a ser especialmente complicado. Pero cuidado, porque lo que llega antes, puede ser una lluvia más que abundante a la que deberemos hacer frente.

A medida que nos acerquemos al fin de semana tendremos que estar preparados para sacar el paraguas: «Se prevé un día estable, aunque con el acercamiento de una baja habrá un aumento progresivo de la nubosidad de tipo alto en la mitad occidental peninsular. Asimismo, se prevén cielos nubosos o con intervalos de nubosidad baja en el área cantábrica y norte de Galicia, con posibles lluvias débiles en el nordeste de esta comunidad y en Asturias. Predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en Baleares y extremo oriental peninsular, aumentando por la tarde con nubosidad de evolución en zonas de interior, que podrían dejar algún chubasco disperso o tormenta ocasional en Pirineos, Ibérica, zonas del centro peninsular y sierras del sureste. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias, con baja probabilidad de precipitaciones ocasionales en las islas de mayor relieve, algo más probables en la Palma».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, sin descartar nieblas costeras en el litoral oeste de Galicia. Asimismo, se prevé la intrusión de calima desde el suroeste, pudiendo afectar a la mitad sur e incluso al sur de la meseta norte.

Las temperaturas máximas tenderán a aumentar, con pocos cambios en el oeste peninsular y Canarias, y descensos en las máximas en el norte de Galicia, Cantábrico y litorales de Valencia. Se prevé que puedan superarse los 35 grados en amplias zonas del sur de la vertiente atlántica y del valle del Ebro».

Los vientos acabarán incrementando esta sensación de frío en algunos puntos del país: «Predominarán los vientos de componente este en el área mediterránea, Cantábrico, norte de Galicia y medio y bajo Ebro, con posibles intervalos de fuerte en el Estrecho, litorales del sureste peninsular y norte de Galicia. En general predominarán las componentes oeste y sur en el resto de la Península, mientras que en Canarias es probable que el alisio dé paso a vientos flojos de componente oeste».