La AEMET obligada a emitir un aviso especial por la llegada de un fenómeno extremo: a partir del…

La llegada de un fenómeno extremo es una realidad, la AEMET ha tenido que emitir un aviso especial ante lo que está a punto de pasar en España. Debemos estar preparados para una serie de cambios que parecen propios de otra estación del año, pero en ningún caso nos esperaríamos que estuvieran muy presentes en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando de la mano de algunos detalles que pueden ser claves y que realmente se convertirán en una realidad.

Es cuestión de horas que tengamos que vivir un destacado cambio que podría acabar siendo una nueva realidad infundada. Ante una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que la inestabilidad irá en aumento y puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Habrá llegado ese momento de apostar determinados cambios que pueden acabar generando novedades destacadas en estos días que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Este aviso especial se realiza ante unos cambios en el tiempo que nadie esperaría.

Este es el aviso especial que emite la AEMET

Los expertos de la AEMET tienen por delante una serie de cambios destacados que se traducen en unos mapas del tiempo que traen novedades. Lo que vemos en estas jornadas es una situación que realmente nada tiene que ver con lo que esperaríamos, sino más bien todo lo contrario, los cambios son una nueva realidad.

La AEMET no duda en intentar dar un poco de luz a unos días en los que la previsión del tiempo nos puede traer más de una sorpresa. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante una situación poco común. La novedad más destacada es que tenemos por delante una situación que podría acabar siendo mucho peor de lo que parece.

Todavía es pronto para dar con un pronóstico exacto, lo que se está viendo en Europa y en Estados Unidos, indica que algo no va bien. Vemos una serie de novedades que pueden llegar a ser los que nos hagan cambiar de planes. Los expertos no dudan en intentar adelantarse a un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual o de lo que teníamos en estos días.

Llega un fenómeno extremo

Lo que llega en estos días es un fenómeno del todo extremo que nos está dejando una situación realmente inesperada. Deberemos tener en cuenta una serie de cambios que hasta el momento no esperaríamos que se van produciendo de forma totalmente gradual. Lo que llega es más extremo de lo que nos esperaríamos.

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península, con el paso de un frente asociado a la borrasca Éowyn dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Se prevén más abundantes en el extremo noroeste peninsular, oeste del sistema Central y Pirineo occidental. Además, podrán darse tormentas ocasionales, de forma más probable en Galicia. A lo largo del día el frente avanzará de oeste a este, tendiendo en general tras él a cesar las precipitaciones y a quedar poco nuboso. No se espera que alcance a la fachada oriental peninsular ni a Baleares con predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad baja matinal en el archipiélago con probabilidad de dejar nieblas matinales densas en áreas de Mallorca. Se prevén nevadas en las montañas de la mitad norte, con una cota entre 1500-1800 metros bajando en el noroeste hasta 1100-1300 m. En Canarias predominarán los cielos nubosos al principio con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas orientales y tendiendo a despejar. No se descarta una intrusión de calima débil en las islas más orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en Melilla y en la mayor parte de la Península, manteniéndose con pocos cambios en litorales mediterráneos, extremo suroeste y archipiélagos. Las mínimas aumentarán en Baleares, manteniéndose sin cambios en Canarias y los tercios este y sureste peninsulares, y experimentando descensos en el resto. Se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos de la mitad norte, moderadas en Pirineos.

Soplarán vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, predominando el sureste flojo en el Ebro. Se prevén intervalos de fuerte en litorales de Galicia, Cantábrico y Ampurdán, sin descartarse en puntos de Alborán. Asimismo se esperan rachas muy fuertes de madrugada en zonas del extremo norte. Alisio en Canarias». Tocará preparar el paraguas y el abrigo para este nuevo frente que nos está esperando en unas jornadas en las que el tiempo acabará siendo protagonista indiscutible.