La AEMET obligada a activar la alerta naranja por vientos huracanados: 7 comunidades afectadas

La AEMET se ha visto obligada a activar la alerta naranja ante la llegada a 7 comunidades de vientos huracanados.

La alerta naranja se ha activado en varias comunidades.

Un total de 7 comunidades están afectadas

El viento será uno de los protagonistas de este inicio de semana.

Enero, tradicionalmente es el mes más frío del año.

Enero, tradicionalmente es el mes más frío del año, tenemos que afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Pero cuidado, porque lo que está por llegar es un giro radical que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Los expertos no tienen dudas sobre lo que nos espera.

La alerta naranja la activa la AEMET por vientos huracanados

La previsión del tiempo de la AEMET de esta semana.

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que nos está esperando: «Persistirá la situación anticiclónica en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente, una dana centrada en el norte de África dejará un ambiente más nuboso con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Estrecho y Melilla, donde es posible que puedan llegar a fuertes o darse acumulados significativos. Asimismo, con baja probabilidad podrían darse también en otros puntos de Baleares y del litoral de la mitad sur del Mediterráneo. También se prevén algunos intervalos nubosos en el Cantábrico oriental y en el norte de las islas Canarias de mayor relieve. Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y en montañas de la mitad norte, descendiendo en Melilla, Estrecho y zonas de ambas mesetas. Pocos cambios en el resto. Se prevé un predominio de los descensos ligeros en las mínimas, más acusados en el extremo oeste peninsular y Alborán, y con algunos aumentos en el Pirineo. Las heladas seguirán afectando a la mayor parte de interiores de la Península, exceptuando al oeste de Andalucía. Se prevén intensas en montañas de la mitad norte, en especial en el Pirineo, así como en zonas de ambas mesetas».

Los vientos acabarán siendo los verdaderos protagonistas: «Soplarán vientos de componente norte en la fachada oriental peninsular y Baleares, donde se prevén fuertes. Predominarán los vientos flojos del oeste y noroeste en el tercio nordeste peninsular, y los del este y nordeste en el resto, con probables intervalos de alisio fuerte en Canarias y de levante en el Estrecho, siendo posible también en Alborán y en los litorales del sureste y noroeste peninsular».

Las alertas, además de por el viento, se activarán por unas lluvias que pueden llegar a ser especialmente peligrosas: «Chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Estrecho y Melilla. Heladas intensas en el nordeste peninsular, en montañas del centro norte y en zonas de ambas mesetas». Será el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante de pleno invierno.