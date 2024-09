La AEMET comunica inestabilidad atmosférica: precipitaciones intensas y viento fuerte

Llegan precipitaciones intensas y viento fuerte, la dura previsión de la AEMET que no deja indiferente a nadie ya está aquí. Habrá llegado el otoño o al menos una parte muy importante de él. Miramos al cielo y esperamos esta situación que se ha convertido en una dura realidad que ha acabado siendo la que nos acompañe en unas jornadas que no han acabado siendo tal y como esperaríamos. El mal tiempo se ha instalado y nos ha dejado una situación de inestabilidad que se hará más intensa.

Los expertos del tiempo están pendientes de una previsión que parece que se complica por momentos. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que estar pendientes no sólo de las lluvias, sino también de unos vientos que pueden ser huracanados. Espera lo imposible, prepara la chaqueta y no dudes en afrontar una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia importante en tu día a día. Toma nota de lo que te está esperando y no dudes en estar pendiente de las alertas de la AEMET que pueden ayudarte a organizar estos días y tener precaución en algunos desplazamientos si vives en determinados puntos del país.

Precipitaciones intensas y viento fuerte

Nos enfrentamos a una serie de cambios importantes que tenemos por delante a una situación que puede ser la que nos haga estar en plena consonancia con un otoño que puede ser el que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, debemos estar pendientes del cielo y también la tierra.

Las alertas de la AEMET llegan por varios motivos y episodios que ya nos recordarán que estamos en un otoño plagado de buenas sensaciones. Es el momento de ver qué nos está esperando y de cómo afrontarlo. Son tiempos de inestabilidad y de situaciones que no esperaríamos si tomamos como referente añoS anteriores.

Hemos tenido situaciones de todo tipo, desde aquellos días en los que parecía que el verano volvía, hasta momentos de casi invierno. Hoy nos despertaremos viendo llegar un otoño que, a medida que nos acerquemos al fin de semana, será cada vez más y más intenso. Es hora de apostar claramente por lo que llega.

Los cambios serán los que nos acompañen en esta previsión del tiempo de los expertos de la AEMET, que no dudan en señalar las zonas más afectadas por esta situación. Prepara la chaqueta y el paraguas, lo que llega puede ser complicado.

La AEMET comunica la llegada de inestabilidad atmosférica

La previsión del tiempo de la AEMET indica que llega una fuerte inestabilidad atmosférica que puede afectar gran parte del país. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, ante una serie de cambios que acabarán siendo destacados en todos los sentidos.

Según nos indican estos expertos: «Se prevé que un frente afecte al norte peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el tercio norte, con acumulados más significativos en la mitad oriental del Cantábrico, donde podrían ser persistentes. Asimismo, aumentará la nubosidad al paso del frente en el resto de la mitad norte, donde no se descarta alguna precipitación débil, más probables en montaña. Igualmente, predominarán cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte del área mediterránea, con chubascos ocasionalmente con tormenta en Mallorca, Menorca y este de Cataluña, sin descartarlos fuertes en litorales catalanes y norte de las islas, y que a primeras horas también son probables, incluso localmente fuertes, en litorales de Valencia. No se descartan en el resto de Baleares, ni al final del día en puntos de la mitad sur de la fachada oriental peninsular. En el norte de Canarias se dará nubosidad baja con posibles precipitaciones débiles en las islas montañosas, y predominarán los cielos poco nubosos en el resto del país, con nubosidad baja matinal en áreas de los extremos sureste y suroeste. Cota de nieve: 1500/1800 m en Pirineos. Brumas y nieblas matinales en el tercio norte peninsular, localmente persistentes en montañas, y con probabilidad de darse también en áreas del sureste, bajo Guadalquivir y Cádiz».

Las temperaturas empezarán a sufrir algunos cambios importantes que debemos tener en cuenta: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad sur del área mediterránea y golfo de Cádiz, con pocos cambios en Canarias y descendiendo en el resto. Las mínimas descenderán en el entorno pirenaico, aumentando en Galicia, meseta Norte y extremo suroeste. Heladas débiles en Pirineos. En Canarias soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes, y predominarán los vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte en Ampurdán y cierzo en el Ebro, también con rachas muy fuertes en su cauce bajo. No se descarta tampoco algún intervalo fuerte o racha muy fuerte en el Pirineo, norte de Baleares, y a primeras horas en el Cantábrico».