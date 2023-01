La AEMET carga contra las Cabañuelas de Jorge Rey: guerra por las nevadas en España

Las famosas cabañuelas que en su día sirvieron a Jorge Rey para predecir que se acercaba la borrasca Filomena, parecen estar ahora en el punto de mira de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) quien ha querido dejar de lado su labor informativa en redes sociales, para desde su cuenta de Twitter alertar del peligro de confiar en métodos como este. De hecho, ya se que la AEMET y las Cabañuelas de Jorge Rey parecen haber provocado una «guerra» por la información en torno a las nevadas en España.

La AEMET carga contra las cabañuelas

Para la AEMET hacer caso o guiarse a través de un método «pseudocientífico» como el de las cabañuelas por las que tanto aboga Jorge Rey es de alguna manera «desprestigiar a los meteorólogos». De hecho, incluso demuestran que no existe esa relación que se dijo que se produjo entre las cabañuelas y el que sirvieran para predecir a Filomena en enero de 2020, a pesar de que salió publicado en todos lados.

Desde su cuenta de Twitter, la Agencia incluso se sirve de un enlace del periódico La Marea en el que se deja claro que no existe prueba alguna de que las cabañuelas sirvieran para predecir la borrasca Filomena, tras la publicación en el Diario de Burgos, en marzo de 2021, en la que el adolescente Jorge Rey, que acababa de lanzar su blog, aseguraba haber hecho su predicción meses antes de que se produjera gracias a ese antiguo sistema. Algo que tampoco se puede comprobar porque no existe registro alguno al respecto.

Así funcionan las cabañuelas

Las cabañuelas son un método muy antiguo para saber qué tiempo va a hacer, utilizado principalmente por pastores y gente de campo. La técnica consiste en hacer observaciones entre el 1 y el 12 de agosto (siendo cada día la representación de los doce meses empezando por agosto). A partir de la forma de las nubes, la dirección del viento, o si hay rocío por las mañanas o como se comportan los animales se puede predecir, o intuir, qué va a pasar con el tiempo a lo largo de los meses venideros.

17. Algunos medios incluso dicen que estas pseudopredicciones coinciden con las de AEMET. Si esas predicciones son dicotómicas, es decir “llueve o no llueve”, está claro que puede que acierten por pura casualidad. — AEMET (@AEMET_Esp) January 23, 2023

La explicación de la AEMET

Pero para la AEMET el sistema no tiene una base real para confiar al 100%. De hecho alega que «La atmósfera es un sistema caótico, lo que significa que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales hacen que la evolución prevista sea muy diferente».

Por otro lado, la agencia hace mención a la «resolución de ecuaciones» para conocer el estado actual de la atmósfera en una escala de cientos de km y en distintos puntos, mientras que las cabañuelas no deja de ser un sistema de correlaciones que contradice al ese sistema caótico que representa la atmósfera. Además en la correlación de las cabañuelas no existe causalidad.

No es que ataque al sistema sin más, pero resalta que recibir una «mala información meteorológica puede suponer el coste de vidas cuando hay fenómenos meteorológicos extremos si la población desconfía de los avisos y alertas», por lo que avisa sobre la importancia de rehuir de los métodos que dan predicciones a meses vista instando a centrarse en las que como muchos alcanzan los diez días.