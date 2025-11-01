La AEMET avisa de lluvias «persistentes y fuertes» en estas zonas de España: lo que llega da miedo

Los expertos de la AEMET advierten del riesgo de lluvias persistentes y fuertes en estas zonas de España, lo que llega puede dar miedo. Con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que será esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un giro importante de guion que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que nos afectarán de lleno.

El aviso ante la llegada de lluvias persistentes y fuertes de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un aviso importante ante la llegada de lluvias fuertes y persistentes. El cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede acabar generando una serie de cambios para los que deberemos estar preparados.

Tal y como nos explican estos expertos: «Se espera que la Península y Baleares sigan bajo la influencia de la circulación atlántica, con un frente acabando de recorrer el territorio y dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, en general débiles y dispersas, afectando a Galicia, Cantábrico, Andalucía occidental, meseta Sur y este de la Norte, zonas del Levante y al cuadrante nordeste peninsular, sin descartarse localmente en Baleares. A lo largo del día éstas tenderán a menos, abriéndose cada vez más claros a excepción de en el extremo norte peninsular, donde el paso de un segundo frente mantendrá la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones dispersas, más abundantes en el Cantábrico oriental. Asimismo, durante la segunda mitad del día también se esperan chubascos en litorales y nordeste de Cataluña y con baja probabilidad en el entorno del cabo de la Nao e islas Pitiusas. Cielos despejados en Canarias. Cota de nieve en torno a los 2000 metros en el Pirineo. Probables brumas y bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña y en la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el nordeste llegando a descensos localmente notables en el Pirineo. Aumentos en Canarias, alcanzándose localmente los 30 grados, y pocos cambios en Baleares. Mínimas en descenso en la mitad noroeste peninsular, notablemente en zonas de Extremadura, Castilla y León y La Rioja. Aumentos en las islas, fachada oriental y depresiones del nordeste peninsular, y pocos cambios en el resto. Se darán al final del día en amplias zonas de la Península, con heladas débiles en montañas del extremo norte. Soplará el aliso moderado en Canarias, con vientos de componente oeste en el resto; moderados en litorales, Ebro e interior este peninsular, y con intervalos fuertes en el Cantábrico. Tenderá a arreciar la tramontana en Baleares y con intervalos fuertes en Ampurdán, y son posibles rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro».

Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de alguna racha muy fuerte de cierzo en el bajo Ebro. Descensos localmente notables de las temperaturas máximas en el Pirineo y de las mínimas en Extremadura, Castilla y León y La Rioja».