La AEMET alerta sobre las temperaturas de los próximos días: no pinta nada bien

La alerta sobre las temperaturas de los próximos días de la AEMET que pone los pelos de punta, no pinta nada bien. Este mes de junio nos está dejando unos registros sorprendentes que quizás no esperaríamos a las puertas del verano.

El miedo de cada año estará centrado en las subidas de unas temperaturas que pueden volver a ser de récord si nada lo impide. Un cambio para el que debemos estar preparados pase lo que pase. La AEMET ya tiene la respuesta sobre lo que nos está esperando.

Las temperaturas de los próximos días se merecen una alerta

Estamos viviendo un mes de junio con unas temperaturas que son claves en muchos sentidos. Subidas y bajadas que nos están dejando el caldo de cultivo perfecto para una serie de resfriados uno tras otro. Por lo que, debemos estar preparados para afrontar unas previsiones que van cambiando.

La situación puede llegar a ser especialmente sorprendente en muchos sentidos y eso quiere decir que tendremos que ver qué dicen los expertos de la AEMET al respecto. Hemos pasado de una semana marcada por la DANA con lluvias abundantes y tormentas que nos han hecho pensar que nos habíamos equivocado de mes.

Las cifras no son nada buenas, sino todo lo contrario, veremos estos cambios como una continuación de una primavera marcada por estos altibajos a los que tenemos que enfrentarnos. Sin duda alguna representan un cambio que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en unas jornadas que deseamos que sean distintas.

Por un lado, mirando al cielo, esperando ese sol que puede acabar siendo lo que nos acompañe en la mayor parte de los días, pero también con la mirada puesta a una situación que puede ser clave. Esa subida de las temperaturas nos puede dejar en shock pensando ya en las ganas de que llegue el otoño.

Son momentos en los que tendremos que estar muy pendientes de lo que está por llegar. Las olas de calor no son buenas, aunque nos encante el sol y el calor, hay que tomar unas precauciones que son fundamentales y que quizás debemos empezar a controlar. De una forma o de otra toca mirar qué nos espera. Sobre el calor, la AEMET no trae buenas noticias, es más, volveremos a sufrir las consecuencias de las altas temperaturas.

No pinta nada bien esta previsión de la AEMET

La previsión de la AEMET no pinta nada bien para estos próximos días. Tendremos que estar preparados para afrontar de nuevo un importante cambio en las temperaturas, vuelven a subir y lo hacen de tal forma que tocará prepararse de nuevo. Tomar las precauciones adecuadas para poder afrontar lo que está por delante.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a ninguna duda: «Se prevé un día estable con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el este de Cataluña y Baleares se prevé que persista la inestabilidad con nubosidad y chubascos que se espera tiendan a cesar a lo largo del día. También se dará nubosidad de evolución diurna afectando al cuadrante sureste peninsular y pudiendo dejar algún chubasco disperso. Asimismo, se prevé el acercamiento de un frente atlántico por el noroeste peninsular, con un aumento de la nubosidad en Galicia y Cantábrico occidental, dejando precipitaciones en el noroeste de Galicia que no se descartan al final del día en el resto Galicia y Asturias. Se espera, además, nubosidad baja matinal en Cádiz, litorales de Alborán, sudeste peninsular, en torno del Cantábrico oriental y alto Ebro, Pirineos, Cataluña y norte de Galicia, con algunas nieblas y brumas matinales asociadas. En Canarias, cielos nubosos o cubiertos al principio, tendiendo a menos para quedar con intervalos de nubes bajas y posibilidad de alguna precipitación débil en los nortes, y cielos poco nubosos al sur. No se descarta la entrada de calima débil afectando al extremo sur peninsular».

Esta estabilidad dará lugar a un marcado aumento de las temperaturas: «Las temperaturas máximas descenderán en el oeste de Galicia y extremo oeste de Alborán, aumentando en el resto, de forma notable en el centro norte peninsular, Cantábrica, Pirineos y en torno de la Ibérica. Pocos cambios en Canarias. Se podrá llegar a los 35 grados en puntos del Guadalquivir. Las mínimas tenderán a descender en el tercio norte peninsular y norte de Baleares, y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos».

También deberemos estar muy pendientes de unos vientos que pueden incrementar la sensación de cambios: «Predominarán los vientos de componentes este y norte en el Levante rolando a este y sur, soplará levante en el Estrecho y Alborán, y predominarán los vientos de componente este en el resto tendiendo a rolar a oeste y suroeste. Serán flojos en general en zonas de interior y más intensos en litorales. Alisios en Canarias con intervalos de fuerte».