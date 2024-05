La AEMET advierte del peligro que se avecina en España si no llueve

España está en riesgo ante una falta de lluvia que es muy evidente en determinadas zonas del país, las tormentas no han caído por igual durante estos días. El mal tiempo se ha convertido en una realidad que nos ha acompañado y quizás siga haciéndolo durante estos días. Pero cuidado, lo que quizás no tengamos en cuenta es que no llueve como antes.

Los últimos tres años han sido los menos lluviosos de los últimos tiempos. En zonas como Cataluña la amenaza de sequía sigue estando presente, pese a tener buenas perspectivas ante las lluvias de los últimos tiempos. Esto es lo que pasará según la AEMET si no llueve.

Advierte del peligro que se avecina la AEMET

Llegamos así a mayo. Estamos a menos de un mes para que comience el verano, estación en la que las lluvias suelen ser escasas. Además, el escenario más probable es el de lluvias por debajo de lo habitual en el oeste peninsular durante mayo, junio y julio.https://t.co/UiRxTwX7zC — AEMET (@AEMET_Esp) May 5, 2024

El peligro puede estar en todas partes, si tenemos en cuenta que algo tan habitual como la lluvia, se ha hecho de rogar durante estos días. Pese a haber tenido la Semana Santa más lluviosa de los últimos tiempos, la situación se complica por momentos, por lo que acabará siendo un problema mayor si tenemos en cuenta que estamos ante unos días en los que debería caer mucha más agua.

Pese a que hemos tenido un buen mes de marzo en cuanto a lluvia y nieve se refiere, lo que no hemos tenido es algo totalmente distinto. Abril se ha convertido en la parte opuesta, un momento del año en el que la lluvia debería haber hecho acto de presencia de forma continuada, pero no ha sido así. Cada gota cuenta como hemos visto en estos años, por lo que, no disponer de la cantidad adecuada de lluvias, puede tener unas consecuencias inesperadas.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para vivir unas jornadas plenamente estivales, durante esta semana, el ascenso de las temperaturas será una realidad, pero cuidado, porque pueden ir acompañadas de unas cifras que no terminarán de ser como esperábamos, sino más bien todo lo contrario. La situación en España estará marcada por unos cambios que nos situarán en una delgada línea roja.

La ausencia de precipitaciones en el mes de abril puede acabar siendo el que nos afecte de lleno, al menos en algunos datos que nos ha dejado con la boca abierta, teniendo en cuenta que estamos ante un mes de lluvias que no han terminado de llegar. esta es la terrible consecuencia a la que nos enfrentamos según la AEMET.

España está en serio peligro si no llueve

Los expertos de la AEMET han lanzado una seria advertencia a través de las redes sociales, ante la ausencia de una lluvia que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Empezamos un mes de mayo dejando atrás un mes de abril en el que las precipitaciones han caído de forma desigual en todo el país. Lo que llega puede ser especialmente peligroso si lo comparamos con cifras del año pasado.

Toda España, salvo en puntos de Galicia, Cataluña y Baleares. En conjunto, se han acumulado 32 l/m²: justo la mitad de lo normal para este mes. ¿Qué significa esto en términos de sequía?. Lanzando unos datos que quizás no conocíamos y debemos tener en cuenta.

Las lluvias de meses pasados nos hicieron pensar que estábamos fuera de peligro, pero, nada más lejos de la realidad: «Si analizamos las lluvias acumuladas en los últimos doce meses para el conjunto de la España peninsular, ya en marzo de 2024 se salió de la situación de sequía meteorológica. Sin embargo, si se analizan los últimos tres años, continuamos en sequía de larga duración».

No todo el país se enfrenta a la misma situación, siguiendo con los datos que lanza la AEMET: «No obstante, hay grandes diferencias regionales: considerando los últimos doce meses, la mayor parte de las provincias del oeste y centro de la Península no presentan sequía, pero sí que la hay en buena parte de las provincias bañadas por el Mediterráneo y en Canarias».

Por lo que, tendremos que estar muy atentos a unas lluvias que están dejando unos registros históricos: «Las lluvias acumuladas en los doce meses previos tienen repercusión en las reservas de agua. Esto se nota, por ejemplo, en el agua embalsada en la vertiente atlántica, por encima de la media de los últimos diez años, aunque en la Mediterránea está por debajo».

Lo peor estaría por llegar durante estas próximas jornadas: «Llegamos así a mayo. Estamos a menos de un mes para que comience el verano, estación en la que las lluvias suelen ser escasas. Además, el escenario más probable es el de lluvias por debajo de lo habitual en el oeste peninsular durante mayo, junio y julio». Por lo que la AEMET estará muy atenta a lo que pase en estos días, la lluvia será bienvenida, aunque estemos camino al verano.