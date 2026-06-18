La AEMET activa la alerta por la primera gran ola de calor en España y avisa: 38 °C en estas zonas

España se prepara para el primer gran episodio de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de la subida generalizada de las temperaturas, las cuales dejaran valores propios de julio y agosto en algunas zonas del país. Las máximas podrían alcanzar o incluso superar los 38 grados en varios territorios del interior peninsular. Además, la entrada de una masa de aire cálido disparará los termómetros durante los próximos días. Algunos lugares registrarán tormentas y fenómenos de inestabilidad, siendo el calor el gran protagonista de la semana.

¿Dónde se alcanzarán los 38 grados?

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el suroeste peninsular, en concreto, en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, así como en áreas del centro de la Península. La AEMET tiene previsto que los termómetros superen los 35 grados en buena parte del territorio y que numerosas localidades del interior lleguen a los 38 grados. Además, algunas zonas podrían acercarse a los 40 grados durante el fin de semana si se mantienen las previsiones. Por otro lado, las temperaturas estarán entre cinco y diez grados por encima de los valores habituales para estas fechas, sobre todo en el norte peninsular.

Lo que marcará la semana

La combinación de tormentas y calor marcarán la semana. A su vez, la atmósfera también mostrará signos de inestabilidad. Durante las tardes harán su aparición, en diferentes puntos del interior, algunas tormentas, sobre todo en áreas montañosas y del norte peninsular. Además, algunas de estas tormentas podrían ir acompañadas de fenómenos eléctricos, fuertes rachas de viento o granizo, por eso los expertos recomiendan seguir la evolución de los avisos meteorológicos.

Los riesgos para la salud

Los meteorólogos están preocupados por el aumento de las temperaturas nocturnas. Aunque en algunas ciudades las mínimas no bajarán de los 20 grados, dando lugar a las denominadas noches tropicales, que dificultan el descanso y aumentan el impacto del calor sobre la salud. Los expertos recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar una atención especial a las personas mayores, niños y grupos vulnerables.

La primera ola de calor del verano

La primera ola de calor del verano se acerca, pero la AEMET mantiene la calma y se encuentra a la espera de confirmar oficialmente el episodio. Los modelos meteorológicos apuntan que España estaría ante la primera ola de calor del verano. Unas previsiones que indican que el calor intenso podría prolongarse durante varios días, con máximas cercanas a los 40 grados en algunas regiones y con una sensación térmica muy elevada tanto de día como durante la noche.