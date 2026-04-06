Ni Córdoba ni Badajoz: la ciudad del norte que ha batido el récord de temperatura hoy en España

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situada en el aeropuerto de la capital cántabra alcanzó su récord de temperatura a las 14:00 horas, marcando unos inusuales 30,2 ºC que situaron a Santander como el lugar con la temperatura más alta en toda España.

Según los datos de la agencia (actualizados a las 14:30 horas), el norte peninsular ha acaparado los registros más altos del país. El ranking nacional quedó distribuido de la siguiente manera:

Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander: 30,2ºC

Aeropuerto de San Sebastián: 29,8ºC

Oviedo (Asturias): 29,6ºC

Panizales (Asturias): 29,6ºC

Zumaya (Guipúzcoa): 29,6ºC

Analizando la situación térmica dentro de la propia comunidad autónoma cántabra, por detrás del récord de temperatura en el aeropuerto se situaron varios municipios que también rozaron los 30 grados. Destacan:

San Felices de Buelna con 28,7ºC

Sierrapando (Torrelavega) con 28,6ºC

Castro Urdiales con 28,3ºC

Treto (Bárcena de Cicero) con 27,8ºC

Más allá de los valores máximos, la jornada meteorológica ha destacado también por la variedad térmica en algunas zonas del interior. En el municipio de Valderredible los termómetros han registrado unos cambios de 23ºC.