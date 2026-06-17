Tormentas y vendavales: la AEMET activará numerosos avisos a partir de las 12:00 horas

La AEMET activará numerosos avisos a partir de las 12:00 llegan tormentas y vendavales a estas zonas del país. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. En estos días en los que el tiempo puede darnos una importante sorpresa. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales que tengamos en cuenta.

En este ecuador de la última semana de clases, de los días en los que muchos quieren empezar a prepararse para las fiestas de verano, podremos tener una importante sorpresa. Será el momento, de saber qué es lo que nos estará esperando cuando vemos que el cielo se empieza a cubrir y el tiempo cambia de forma inesperada. Después de unos días de altas temperaturas, la AEMET avisa que no debemos confiarnos, lo que está por llegar puede cambiarlo todo por momentos. Es hora de saber qué puede pasar en unas horas en las que cada detalle cuenta y puede ser esencial que tengamos en cuenta esta previsión del tiempo.

Las tormentas y vendavales acabarán llegando

Aunque parezca imposible con las temperaturas que tenemos, el tiempo puede cambiar en cualquier momento. Las cifras de estos días son de récord y nos sumergen en unos días en los que todo puede ser posible. En especial cuando descubrimos que la previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en un territorio castigado por las altas temperaturas y unas cifras que ya pueden pasar a la historia. Lo que está por llegar es un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. Estaremos a merced de un cambio de ciclo que puede acabar siendo esencial que tengamos en consideración en unos tiempos en los que todo puede ser posible.

Es hora de prepararnos para unas tormentas y vendavales que acabarán llegando a toda velocidad. Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que cambiará por momentos, en unos días en los que todo puede ser posible.

Se activa la alerta de la AEMET a partir de las 12:00

Pese a que estamos avanzando hasta un verano que puede ser de récord, lo que tenemos por delante son una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. Nos espera una situación del todo inesperada que puede lanzarnos directamente hacia un giro radical que podría ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar.

Estaremos muy pendientes de un cambio que podemos empezar a ver con esta previsión del tiempo de la AEMET: «La estabilidad predominará en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones. En general habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este. En los litorales norte y de Cataluña son probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde. Asimismo, se espera abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Se prevén chubascos y tormentas fuertes, e incluso muy fuertes y con la posibilidad de venir acompañadas de granizo, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica. Puntualmente podrían darse chubascos en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. Se podrán superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 en el valle del Ebro y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Las mínimas bajarán en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios térmicos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes, con la posibilidad de venir acompañadas de granizo, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica, y, puntualmente, en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte. Temperaturas máximas que pueden superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir».