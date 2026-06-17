Hoy 17 de junio de 2026, se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de brumas y nieblas en toda la provincia, sobre todo al inicio y al final del día. En las horas centrales, aparecerán nubes de evolución con chubascos dispersos y tormentas ocasionales en la mitad sur. Las temperaturas máximas mostraran un aumento, más pronuncido en el sur. En la costa, vientos flojos del este que girarán a norte, mientras que en el interior predominarán los vientos flojos variables del norte y nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes pasajeras y brisas frescas

El cielo, como un lienzo pintado con suaves matices grises, se despereza lento en esta jornada de Bilbao, donde la probabilidad de chubascos por la tarde-noche deja un leve resquicio de incertidumbre en el ambiente. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 29 grados, la suavidad del aire se sentirá, aunque la humedad relativa, alta y persistente, otorgará al día una sensación algo cargada. El viento, soplando del norte a una velocidad moderada de 15 km/h, aportará momentos de frescura.

A medida que avance la jornada, los rayos del sol se asomarán tímidamente en el horizonte a las 06:31, iluminando de nuevo la ciudad antes de retirarse a las 21:54. Con un máximo de 29 grados, la tarde puede resultar calurosa, pero la sensación térmica podría acercarse los 30, amplificando el calor. En general, aunque hay riesgo de lluvias, la mañana ofrece un ligero respiro, lo que invita a disfrutar de un agradable paseo por los rincones de Bilbao antes de la llegada de las primeras lluvias.

Cielo gris con lluvias al anochecer en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta inquieta, marcada por una brisa intensa que apenas cesa, llevando consigo nubes amenazantes que parecen presagiar el giro que tomará el tiempo. A medida que avanza la jornada, el cielo tornará a un gris denso y aunque las primeras horas se mantendrán secas, las lluvias harán su aparición en la tarde-noche con una probabilidad del 10%, dejando un ambiente fresco tras un notable descenso térmico.

A primera vista, el día comienza templado con mínimos de 15°C, pero no se dejará engañar: el viento sopla con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h. La sensación térmica podría descender a solo 15°C, aumentando la incomodidad por la humedad, que podría llegar al 100%. Se aconseja a los baracaldeses no olvidar el paraguas y abrigarse, pues la jornada promete ser un vaivén de emociones y cambios.

Guecho: día ideal para actividades al aire libre

Esta jornada en Guecho amanece despejada, con una temperatura mínima de 16 grados que invitará a disfrutar del día. Durante la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes y el viento soplará de manera suave, con una velocidad de 15 km/h. A medida que avancen las horas, la temperatura alcanzará los 24 grados y aunque la probabilidad de lluvia es baja, con solo un 5% en la tarde-noche, el ambiente seguirá siendo algo húmedo, con una humedad relativa que rondará el 70%.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá similar, proporcionando una jornada agradable que culminará con una hermosa puesta de sol a las 21:54, lo que nos dará aproximadamente 15 horas de luz. La sensación térmica máxima alcanzará los 24 grados, creando una atmósfera placentera para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, un día ideal para salir y aprovechar lo que Guecho tiene para ofrecer.

Santurce: día cálido y mayormente despejado

El tiempo se presenta cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 25 grados. Aunque habrá algunas nubes dispersas, no se esperan lluvias significativas ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Con un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre, será un buen momento para pasear por los alrededores o disfrutar de un café al sol. Aprovecha esta jornada templada y disfruta de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura suave de 16 grados. El aire fresco acompaña el inicio del día, ideal para un paseo matutino. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille un poco más, alcanzando una máxima de 30 grados en la tarde, aunque no se descartan algunas nubes pasajeras.

Durante la tarde-noche, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, pero las temperaturas seguirán siendo agradables. Es recomendable salir con una prenda ligera y si planeas quedarte al aire libre, no olvides disfrutar de la luz del sol mientras dure.

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