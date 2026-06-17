Chubascos y nubes en Castilla y León hoy, según AEMET, con viento variable y ambiente variable

El 17 de junio de 2026, el tiempo en buena parte de Castilla y León se presentará poco nuboso inicialmente, con un aumento de nubes de evolución diurna a lo largo del día. Se esperan chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el tercio norte y el extremo occidental, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, sobre todo en las mínimas, mientras que el viento será variable y flojo, con la posibilidad de rachas intensas en áreas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 17 de junio

Nubes y posibilidad de lluvia por la tarde en León

El cielo en León se despereza lentamente esta mañana, aunque el sol tardará en mostrar su cara. A lo largo del día, las nubes comenzarán a acumularse, dejando entrever que la tarde traerá consigo la posibilidad de algunas lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 19 y los 33 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar niveles más cálidos, cerca de 33 grados.

A medida que avancen las horas, el viento comenzará a hacerse notar, soplando con una media de 15 km/h de dirección sur, aportando una ligera brisa fresca al ambiente. Sin embargo, la humedad relativa alta hará que el ambiente se sienta algo pesado. Ya por la tarde, se recomienda estar preparados para chubascos, ya que las probabilidades de lluvia en este tramo son muy altas y podrían llegar a ser intensas. La salida del sol a las 6:44 y su despedida programada a las 22:02 nos regala un día largo, perfecto para disfrutar, antes de que la lluvia llegue a empapar la noche.

Zamora: tarde fría con lluvias intensas

Un día de sensible inestabilidad se vislumbra en Zamora, donde las nubes se aglomeran en el horizonte, generando una sensación de expectación. A primera hora, el cielo se presenta nublado y la brisa suave se siente en los rostros, pero la calma es engañosa: a medida que avanza la jornada, la intensidad del viento irá en aumento.

Mientras la mañana transcurre, las temperaturas oscilan en torno a los 19°C, ofreciendo un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio drástico, con una probabilidad del 100% de lluvias intensas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 35 km/h. La sensación térmica caerá, haciendo que la tarde y la noche sean frías y húmedas, con un aviso para tener a mano el paraguas y no olvidar la bufanda.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y probabilidad de lluvia

Este sábado en Salamanca amanece con un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondan los 17 grados. La mañana será tranquila, sin posibilidad de lluvia y con un suave viento del sur a 10 km/h, pero a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se intensificará, alcanzando un 95% por la tarde-noche. La temperatura máxima podría alcanzar los 33 grados, aunque la sensación térmica será similar, haciendo que la tarde se sienta calurosa y pegajosa, con una humedad que podría llegar al 85%. Se prevén rachas de viento moderadas, por lo que podría ser recomendable llevar paraguas y estar preparado para cambios súbitos en el tiempo. El sol saldrá a las 6:50 y se ocultará a las 21:56, otorgando casi 15 horas de luz a esta jornada que promete ser variable y dinámica.

Valladolid: ambiente templado con nubes y tarde lluviosa

El tiempo presenta un ambiente templado con algunas nubes durante la mañana, aunque no se esperan lluvias hasta la tarde-noche, momento en el que la probabilidad de lluvia incrementa ligeramente. La temperatura oscilará entre los 17 y los 35 grados, con vientos suaves que aportarán frescura a la jornada.

Ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza, la jornada se perfila como una oportunidad perfecta para realizar actividades al aire libre. Con la temperatura agradable y un ambiente tranquilo, es un buen momento para disfrutar de la ciudad con amigos o familia.

Cielos despejados y lluvia esperada en Burgos

La jornada comenzará con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un buen café al aire libre. A medida que avancen las horas, la situación cambiará, ya que por la tarde se intensificará la probabilidad de lluvia, con cielos más cubiertos. La temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, así que es recomendable llevar ropa ligera y un paraguas, por si acaso el tiempo decide sorprendernos. Al caer la noche, la temperatura descenderá, manteniendo una sensación agradable.

Palencia: ambiente fresco y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Palencia, con temperaturas mínimas alrededor de 17°C que invitan a disfrutar de un café en la terraza. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio alcanzará hasta los 35°C y el cielo irá degradándose hacia una nubosidad más densa, prelude de chubascos intermitentes que se preverán desde la tarde.

Con vientos del sur soplando a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 9 km/h, es recomendable llevar paraguas si se tiene planificada una salida vespertina. La atmósfera se tornará más húmeda, con una humedad que podría llegar a un 70%, así que no se olviden de hidratarse adecuadamente.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día con energía. La temperatura mínima rondará los 15 grados y aunque la brisa será leve, se sentirá agradablemente fresca.

A medida que avance la jornada, el sol se alzará y las temperaturas alcanzarán los 15 grados por la tarde. El tiempo se mantendrá estable, con una probabilidad baja de lluvia en la tarde-noche. Es un buen día para salir; quizás sea recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Segovia: cielo despejado y ambiente caluroso

El cielo de esta mañana se presenta despejado, ofreciendo frescura con temperaturas en torno a los 15°C. A medida que avanza la jornada, el termómetro se elevará hasta los 32°C, acompañado por un suave viento de dirección sureste que alcanzará los 20 km/h.

Al caer la tarde, se prevé un ambiente estable y caluroso, ideal para disfrutar del aire libre. No obstante, se aconseja llevar una botella de agua, ya que la humedad alcanzará niveles del 65%, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Cielo despejado con posible lluvia en Soria

Este martes amanece en Soria con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves que rondan los 17 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 19. A medida que el día avanza, el viento soplará de dirección sur a una velocidad de 10 km/h, lo que aportará un pequeño alivio a la fresca mañana.

Por la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura máxima se situará en torno a los 31 grados, con una probabilidad de lluvias moderada que podría hacer su aparición. Con el ocaso, a las 21:46, contaremos con aproximadamente 15 horas de luz.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET