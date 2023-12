El actor al que no le ha extrañado la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry, fechada el 28 de octubre de 2023, dejó sin palabras a los seguidores de ‘Friends’ y en las últimas horas la polémica ha aumentado tras salir a la luz las declaraciones del actor y director Sean Penn. Este último coincidió con Matthew en la octava temporada de la mítica serie. En concreto participó en dos episodios muy concretos: ‘El de la mancha’ y ‘El de la fiesta de Halloween’. Recientemente ha explicado qué piensa del fallecido y ha dejado al descubierto el tipo de relación que tenían.

«No puedo afirmar haberlo conocido bien, pero me caía muy bien», empieza diciendo. Y después añade: «Lo vi hace poco. Ambos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo de su libro». Estas palabras dan a entender que el vínculo que existía entre los artistas era puramente profesional. Por eso Sean Penn se ha permitido hablar de la pérdida de Matthew Perry con cierta distancia. Reconoce que la triste noticia no le pilló desprevenido.

Sean Penn habla de la pérdida de Matthew Perry

Penn reconoce que el libro que escribió Matthew Perry antes de morir tiene una gran calidad. Se titula ‘Amigos, amantes y aquello tan terrible’ y durante el último encuentro que tuvieron disfrutaron de una entrañable charla sobre el tema. «Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice el informe del forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años», responde cuando le preguntan por el fallecimiento de Matthew.

Según cuenta, la vez que coincidieron en el aeropuerto «parecía estar hablando de ello. Lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil». Insiste en que su compañero de ‘Friends’ hizo un gran esfuerzo para dar visibilidad a la lucha contra las drogas y el alcohol.

Matthew Perry conocía bien a su compañero

Matthew Perry intentó llevar a cabo varios proyectos con Sean Penn, aunque algunos no salieron adelante. «Incluso contando con gente tan poderosa como Sean Penn, no obtuvimos el visto bueno para ir disfrazados con trajes ridículos de conejitos rosas y romper una cuarta pared que finalmente permaneció en su lugar», declaró el actor que daba vida a Chandler.

Las otras polémicas de Sean Penn

Los seguidores de ‘Friends’ se han revolucionado al escuchar las palabras de Penn sobre la muerte de Matthew Perry, pero lo cierto es que no es la primera polémica que protagoniza el artista. En 2018 acudió a una entrevista en un estado sospechoso y muchos espectadores le acusaron de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. En un intento de defenderse, él prometió que únicamente había tomado unos somníferos que estaban condicionando su comportamiento.

Por otro lado, también se habló mucho del artista por los problemas que tenía su hijo Hopper Penn. Era adicto al juego y participó en un documental de Netflix titulado ‘Cuando conocí al Chapo’ para narrar su experiencia.