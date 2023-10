La muerte del actor Matthew Perry, conocido por Friends, a los 54 años, ha conmocionado a los numerosos fans del actor y de la serie. Perry ha sido encontrado muerto este sábado en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi. Tal y como ha confirmado el departamento policial de la ciudad, no se encontraron drogas en el lugar donde apareció el cuerpo. Las primeras causas de su fallecimiento apuntan a un ahogamiento tras un paro cardiaco.

Matthew Perry practicó deporte a primera hora de la mañana del día de su muerte, regresó a su chalet —en la zona de Pacific Palisades, cerca de las playas de Malibú— y envió a su asistente a hacer recados. Fue ella quien lo encontró a su vuelta, un par de horas más tarde, y quien avisó a los servicios de emergencias, que sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Perry padecía una grave adicción a las drogas, el alcohol y los analgésicos, como él mismo relató en 2022 en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Allí, además, escribió que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que sólo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Jennifer Aniston la primera persona que se preocupó por su salud, ya que, pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su adicción.

El actor también contaba en sus memorias que pasó en varias ocasiones por programas de rehabilitación. De hecho, narró que se había gastado «unos nueve millones de dólares» en programas para intentar salir de las adicciones. En ocasiones, todo ello lo hizo sentirse objeto de burla, señalado y estigmatizado. «Mi caso sugiere que todavía existe un enorme estigma en torno a las adicciones, y que todavía nos tenemos que esconder», contaba en una entrevista.

A lo largo de su carrera tuvo varias recaídas con notables cambios en su físico. «A los 34 años ya estaba metido en muchos problemas», confesó apenas un año de su trágica muerte.

Matthew Perry en Friends

Matthew Perry desveló en uno de sus libros que sólo actuó sobrio en la novena temporada de Friends y que fue su amiga y compañera Jennifer Aniston la primera que se preocupó por su salud.

La serie llegó a tener 53 millones de espectadores estadounidenses en un episodio en 1996. En 10 temporadas y 236 episodios, logró que páginas especializadas como Metacritic o IMDB siempre calificaran sus episodios por encima del 7 sobre 10, y sus otros protagonistas, Monica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow), junto con el propio Perry, se volvieron un referente en la moda y hasta en la forma de hablar.