El programa de Risto hunde la audiencia de las tardes de Cuatro

'Todo es mentira' no despega

El presentador de 'Todo es mentira, Risto Mejide.

El programa de Cuatro 'Todo es mentira', presentado por el publicitario y juez de varios concursos de talentos televisivos Risto Mejide, no despega al cumplirse dos semanas desde su estreno. No solo eso, el espacio de Risto se ha convertido en un lastre para la cadena, cuya audiencia baja cada tarde al empezar 'Todo es mentira' y no se recupera hasta la noche.