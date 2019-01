Es español, tiene más de 60 años y tras el vídeo que ellos mismos grabaron de la salvaje agresión sexual, se ha convertido en la segunda prueba de cargo contra los presuntos violadores. Y probablemente se ha convertido en una pieza fundamental del caso muy a su pesar vista su reacción durante el suceso. La agresión salvaje y continuada tiene, siguiendo los datos del suceso que obran en poder de okdiario , dos partes muy diferenciadas

La primera, cuando la víctima cede al tercer intento de los

agresores por convencerla para que los acompañe a seguir la

fiesta de Año Nuevo en el piso de un conocido de Benidorm. La

Guardia Civil lo refleja en su atestado, la víctima accede porque

de los dos moradores de ese piso uno de ellos es amigo de su

padre y no teme que le ocurra nada malo. El otro inquilino es el

testigo. Pero las cosas se fueron torciendo y los agresores se

ocuparon de surtir a la víctima de alcohol hasta la saciedad. En

cuanto el amigo del padre de la víctima se fue a trabajar, ‘La

Manada’ se abalanzó sobre su víctima. Solo estaban ellos, la chica

y el testigo que dormía en su habitación. Así arranca el relato de

este testigo ante los investigadores.

“Que sobre las 9:30 le despiertan ruidos de botellas rotas y los

gritos de una mujer desde el baño…que el baño se encontraba

cerrado y dentro se escucha a la mujer decir “NO, NO, NO” que

eran gritos de queja…” La reacción del testigo fue irreprochable

y corrió a liberar a la mujer del baño “que al momento salen del

baño dos chicos y luego una chica que se le abraza como si le

estuviera salvando y le preguntó si le habían hecho algo en la

espalda que la chica llevaba el vestido rasgado….” Es ya en este

momento en el que la falta de reacción del testigo es evidente.

No actúa con contundencia, La Manada ya se ha abalanzado sobre

la mujer y no está dispuesta a detenerse. Era el momento de

llamar a la policía pero el testigo llama a su compañero de piso,

amigo del padre de la chica, para contarle que están armando un

gran escándalo. El interlocutor le dice que llame a la policía pero

el testigo no lo hizo. “Que a la chica la estaban zarandeando

entre todos los chicos, tirándola al sofá-cama del salón…que su

vestido estaba desgarrado y los zapatos tirados…el estado de

ella era muy malo, como si no enterase de nada, aún estando

consciente pero muy mareada…en un momento dado uno de

ellos la inmoviliza y el resto se echan encima y se ponen a

magrearla”

Finalmente el testigo reaccionó separando a la chica de los

agresores y la encierra en su habitación para protegerla. Le deja

una camisa suya para que se cubra mientras el cabecilla de la

manada intenta entrar en el cuarto según el testigo “con el fin de

mantener relaciones sexuales con ella”. Poco a poco, la manada

abandonó el piso mientras la chica se vestía, y finalmente el

testigo la dejó irse viendo que los chicos esperaban abajo y se iba

con ellos en el estado de desvalimiento y desorientación en el

que se encontraba.

El testigo no llamó a la policía. Ellos cogieron de nuevo a la mujer

en la calle y se la llevaron en coche hasta la casa de uno de los

presuntos agresores donde la tuvieron retenida mucho más

tiempo y consumaron los hechos de los que se les acusan. Una

agresión sexual salvaje y despiadada que grabaron en un vídeo

que a juicio de los investigadores es absolutamente incrimatorio.