El cadáver hallado semidesnudo y entre unos arbustos este lunes sobre las 12:00 horas en los alrededores de la localidad de El Campillo (Huelva) es el de Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años de Zamora que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles. Apareció a unos 15 kilómetros del punto donde se perdió la señal de su móvil.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas la alcaldesa de la localidad onubense, Susana Rivas, tras acompañar a la familia de Laura desde que se conociera el hallazgo del cuerpo cuando una persona dio la voz de alarma.

La joven, que llevaba poco tiempo en la comarca donde impartía clases en un instituto de Nerva, salió el miércoles de su domicilio en El Campillo con ropa deportiva porque iba a correr y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Ante su desaparición, se inició un amplio dispositivo de búsqueda y aunque desde el primer momento la Guardia Civil no ha descartado ninguna hipótesis, no contemplaba la marcha voluntaria de esta chica.

Ahora se busca a su vecino, de etnia gitana y que responde a las iniciales de L. M., que también está desaparecido desde el miércoles y acababa de salir de la cárcel tras cumplir dos condenas por asesinato e intento de violación.

La investigación se centra ahora en que los expertos de la Guardia Civil de Huelva y los de la Unidad Central Operativa (UCO), entre los que se encuentran los que participaron en el caso de Diana Quer, determinen si se trata de Laura y se su muerte fue accidental o violenta.

Para ello se busca el teléfono móvil de la profesora y otros indicios que puedan ser hallados en la zona, de ahí la medida de solicitar a los medios que no difundan el lugar exacto donde apareció el cadáver.

El delegado del Gobierno ha dicho que se ha trasladado “todo el cariño y respeto” a la familia de Laura, así como al equipo de la Guardia Civil, resto de efectivos y vecinos que han colaborado en la búsqueda. Todo ello subrayando que aún no está certificada la identidad del cadáver, por lo que ha pedido cautela y respeto a la hora de abordar todo lo que concierne a este asunto.

En esta misma línea, ha incidido en que “no se elucubre alrededor de la investigación” al objeto de no entorpecerla. “La investigación en estos momentos se centrará en este cuerpo localizado”, ha proseguido Gómez de Celis, que ha incidido en que hay que confiar en el trabajo de la Guardia Civil y ha señalado que la zona donde se ha hallado el cuerpo se encontraba dentro del amplio radio de búsqueda establecido.

Según ha proseguido el delegado, se trata de que “en el menor espacio de tiempo se pueda localizar al culpable, si es que existe, y antes de eso, ver qué ha podido sucederle a esta persona que está localizada”.