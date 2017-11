Abre en Barcelona el primer centro europeo especializado en la Prep, la pastilla preventiva del VIH

El primer centro comunitario europeo especializado en la pastilla de profilaxis previa a la exposición (Prep) y abierto en Barcelona, el BCN Prep-Point, participará en tres estudios relacionados con este fármaco que sumarán más de 400 participantes: uno de carácter internacional –el estudio Discover– que evalúa una variante de la pastilla, y uno estatal y otro autonómico que estudian la implementación.

El medicamento popularmente conocido como Prep es azul y recuerda a cierto medicamento usado para fortalecer las relaciones sexuales entre la tercera edad. Aunque su eficacia evitando el contagio del VIH esta probada, solo es efectiva contra ese virus y no contra ninguna otra ETS, por lo que no sustituye al uso del preservativo para evitar todo tipo de ETS como gonorrea, clamidia, sífilis, etc.

En rueda de prensa este miércoles, el director de BCN Chekpoint, Ferran Pujol, ha explicado que el centro funciona desde hace dos semanas y también ofrece información y control sobre la Prep a alrededor de un centenar de personas que la obtienen por sus propios medios, en otros países, y cuenta con una lista de espera de 300 para participar en proyectos como los estudios.

El espacio, impulsado por BCN Checkpoint, tiene el objetivo final de convertirse en un centro de referencia una vez se implemente en el Estado la Prep, ha explicado Pujol, acompañado del responsable médico de Bcn Checkpoint, también investigador de IrsiCaixa y la Fundació Lluita contra la Sida, Pep Coll, y del presidente de Projecte dels Noms – Hispanosida, Michael Meulbroek.

Países como Francia y el Reino Unido han autorizado esta profilaxis, que logró en Londres una “reducción espectacular” del 90% de las nuevas infecciones en un año, lo que demuestra que es posible controlar esta epidemia con la profilaxis, han defendido, y han añadido que a pesar de que los estudios clínicos encuentran una efectividad de más del 90%, en estudios sobre campo ésta es del 100%.

“España tiene 4.000 nuevas infecciones al año, una cifra superior a la media europea, y si lidera las infecciones también debería liderar la respuesta”, ha defendido Pujol, que ha supuesto que cuando esté implementada en toda Europa, al Estado no le quedará más remedio que aceptarla, aunque es una lástima que no se realice ya, ha afirmado.

Estudio ‘Discover’

El estudio Discover, de carácter multicéntrico, contará con más de 5.000 participantes a nivel mundial, entre los que hay 250 del Bcn Prep-Point y unos 150 más en el Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y evaluará una nueva formulación del fármaco con mejor perfil de seguridad y menor toxicidad sobre el riñón; ya se ha iniciado en este nuevo centro, que empezará próximamente los otros dos.

El estudio de la Conselleria de Salud de la Generalitat contará con 70 participantes durante dos años, mientras que el que impulsa el Ministerio de Sanidad, dentro del Plan nacional sobre el Sida, tendrá un máximo de 400 participantes.

Entre los 400 participantes, habrá unas decenas que se tratarán en un hospital del País Vasco, otras en un centro de Drassanes de Barcelona, y Meulbroek ha calculado que el Prep-Point tendrá unos 150.

Como se trata de una píldora cuya efectividad y seguridad ya está probada, estos dos estudios públicos pretenden demostrar la aceptación y la adherencia al tratamiento entre los participantes y ver cómo funciona en un entorno real.

Pujol ha lamentado que “no puede admitirse” que el Ministerio supedite la aplicación de la Prep en España a este estudio, así como que en un inicio tenían que participar más comunidades autónomas, y se han echado atrás.

Control en la Prep

Para las personas que siguen la Prep por su cuenta, Coll ha reivindicado la necesidad de llevar un control, como pruebas de VIH y otras ETS, ya que, si no, se corre el riesgo de estar infectado y no seguir el tratamiento necesario, así como el de que aparezcan resistencias y de no detectar posibles efectos secundarios en el riñón.

El nuevo espacio cuenta con salas donde se realizan visitas y exploraciones, así como un laboratorio que permite realizar pruebas rápidamente, reduciendo el tiempo de espera, además de un equipamiento que detecta la carga viral y permite diagnosticar la infección una semana después de que se realice, más rápido que los análisis de anticuerpos.

1.500 personas en España

Se estima que en España podrían estar realizando la Prep unas 1.500 personas –según datos de ‘apps’ de contactos–, han explicado, y han destacado que no es necesario tratar a toda la población, sino que se recomienda a personas con un riesgo del 2% del colectivo gay y transgénero, y que al realizarse sobre éstas se protege indirectamente a personas con menos riesgo y a la población general.

Meulbroek ha explicado que en la población general, la incidencia del VIH es de un 0,02%, mientras que en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres y de mujeres transexuales, ésta incidencia es del 2,3%, y Pujol ha añadido que se trata de una epidemia muy “urbanita” en los países desarrollados.

Sobre el debate de quién tendría que asumir el coste de esta profilaxis, han defendido que el coste del tratamiento de una persona con VIH se cifra en 150.000 euros, y que el genérico de la pastilla preventiva solo cuesta entre 50 y 100 euros, y que si se desea puede tomarse puntualmente para momentos de más riesgo.