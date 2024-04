‘El simpatizante’, la esperada serie que estrena HBO Max el 15 de abril

Las plataformas de streaming han comenzado con fuerza la primavera y están lanzando nuevos y potentes estrenos este mes de abril como Fallout en Prime Video, Muertos S.L. y Bellas Artes en Movistar Plus+ o El simpatizante en HBO Max. Una buena noticia para los que están buscando nuevas series para comenzar con buen pie este nuevo mes ya que en los últimos no hemos tenido la verdad estrenos interesantes.

Una de las series más esperadas de este mes de abril es El simpatizante que se estrena este 15 de abril en la plataforma de streaming HBO Max. Una serie limitada de solo 7 episodios que ha sido creada por Park Chan-wook y Don McKellar y está basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganador del premio Pulitzer.

La serie El simpatizante es un intenso thriller de espionaje que cuenta la historia de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y después durante su exilio en los Estados Unidos. El simpatizante está protagonizada por el actor Hoa Xuan y en el reparto esta serie ha contado con el conocido actor Robert Downey Jr. que interpreta varios papeles diferentes. Una de las series más esperadas de este año que seguro se va a convertir en una de las más vistas de HBO Max este mes de abril.

¿De qué trata la serie El simpatizante?

Esta serie es un prometedor thriller ambientado en la guerra del Vietnam. Según la sinopsis oficial: «El simpatizante es un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde se entera de que sus días de espía no han terminado».

El papel del Capitán, un mestizo de madre vietnamita y padre francés, es interpretado por el actor Hoa Xuande. Este extraño personaje es un agente doble comunista infiltrado en el bando del Viet Cong, en Saigon. Al ser mitad occidental y mitad oriental el Capitán tiene dividido su corazón entre sus amigos y allegados, afines a Estados Unidos, y sus camaradas del norte. Cuando los comunistas le capturan después de la guerra, el Capitán escribe sus vivencias durante el conflicto a modo de confesión, y sus recuerdos son la base de la historia que se cuenta en esta nueva serie de HBO Max.

Nadie podía esperar el éxito de la novela homónima de el escritor vietnamita-estadounidense Viet Thanh Nguyen en 2015 cuando se publicó y se convirtió rápidamente en un bestseller automático. El autor obtuvo con esta novela el premio Pulitzer como mejor ficción. La novela era la primera de un profesor de literatura de 44 años que nadie conocía. En esta novela se enfrentaba a sus miedos ya que el propio escritor de niño fue testigo de la caída de Saigón y tuvo que emigrar con su familia a los Estados Unidos.

Allí el escritor vivió la dicotomía de conservar su identidad vietnamita en una adolescencia en California que nada tenía que ver con sus raíces culturales.

El simpatizante, una ambiciosa serie de HBO Max

La serie El simpatizante es una ambiciosa producción que ha contado con una buena dirección y mejor reparto. El conocido director Park Chan-wook ha sido el encargado de llevar a cabo los tres primeros episodios de la ficción y Fernando Meirelles el cuarto. El resto de los episodios han sido dirigidos por el realizador Marc Munden.

Para los que no le conozcan Park Chan-wook es uno de los directores surcoreanos más reconocidos en la actualidad y le conocemos por películas como Old Boy, La doncella, Sympathy for Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Stoker o Decision to leave la cual obtuvo el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes 2022. Además, Park Chan-wook dirigió la serie La chica del tambor en 2018 que estaba basada en una novela de John Le Carré y protagonizada por Florence Pugh.

En cuanto al reparto la serie está protagonizada por el Hoa Xuande y el conocido actor Robert Downey Jr. que interpreta varios papeles en la serie como un agente de la CIA, un profesor universitario, un senador o un director de cine, entre otros. Además, en el reparto están los actores Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong y Sandra Oh.

