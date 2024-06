Netflix revela el final de ‘Vikingos: Valhalla’ en un tráiler junto a la fecha de estreno de la última temporada

Los seguidores de la serie Vikingos: Valhalla están de enhorabuena: la tercera y última temporada se estrenará en Netflix el próximo 11 de julio. Esta plataforma de streaming lo ha anunciado este miércoles y ha lanzado un tráiler con los momentos cruciales de la batalla final. La serie explica las tensiones entre los descendientes de los vikingos y nativos ingleses. Al mismo tiempo que muestra el conflicto entre la antigua religión nórdica y la creciente influencia del cristianismo.

Vikingos: Valhalla es una serie de televisión canadiense-irlandesa que es una secuela de Vikingos (2013-2020).creada por el guionista Jeb Stuart que se estrenó en febrero de 2022.​ Esta serie comienza un siglo después de la original Vikingos y cuenta las historias de personajes como Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada y el normando Guillermo I el Conquistador. En esta secuela presenta en Netflix se vuelve a mantener la permanente confrontación entre el cristianismo y el paganismo en sus personajes.

La serie Vikingos: Valhalla cuenta como un siglo después de las aventuras de la serie original, el final de la era vikinga se acerca cada vez más a medida que Inglaterra se mantiene firme frente a sus invasores nórdicos. Después de la muerte del rey Eduardo el Confesor, tres señores reclaman el trono inglés, cambiando el futuro de Inglaterra para siempre. El protagonista es Leif Erikson, un explorador nórdico considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte

¿Qué va a ocurrir en la temporada 3 de Vikingos: Valhalla?

La trama de la temporada 3 se desarrolla siete años después de los acontecimientos de la temporada 2. Los protagonistas van a seguir siendo Leif Eriksson, papel que interpreta el actor Sam Corlett, su hermana Freydis, a la que da vida la actriz Frida Gustavsson y el príncipe noruego Harald Sigurdsson interpretado por Leo Suter.

Según la sinopsis de esta tercera temporada de Vikingos: Valhalla: «En busca de un nuevo hogar vikingo, los héroes de la serie deberán aventurarse más lejos que nunca, desde Constantinopla hasta Groenlandia y el fin del mundo conocido. Pero antes de poder zarpar hacia nuevos horizontes, deberán regresar al lugar donde empezó todo para una última batalla».

En la segunda temporada de la serie pudimos ver cómo Freydis tras enterarse de su embarazo ocultó la noticia al padre que era Harald. En esta tercera temporada veremos si los dos se reconcilian o si el corazón de Harald ya se ha enamorado de otra persona. Al mismo tiempo Leif, afligido por el dolor, debe dirigirse a la casa de su amor perdido Mariam para encontrar una serie de artículos que lo ayudarán en sus viajes como gran explorador.

El reparto de esta tercera temporada

Uno de los protagonistas de la tercera temporada de Vikingos: Valhalla es Leif Eriksson que fue el primer europeo en pisar América del Norte continental, aproximadamente medio milenio antes de Cristóbal Colón. Según las sagas de los islandeses, estableció un asentamiento nórdico en Vinland, lugar que se corresponde con la costa de América del Norte.

Este papel es interpretado en nueva temporada de la serie por el actor australiano Sam Corlett que apareció en The Dry, Chilling Adventures of Sabrina (2020) y Vikingos: Valhalla.

La actriz Frida Gustavsson interpreta a su hermana Freydis y la conocemos por su papel de Clara en la serie de 2020 Partisan que se puede ver en Prime Video. El papel del príncipe noruego Harald Sigurdsson lo interpreta el actor Leo Suter. A este actor le hemos visto en la serie de época Sanditon y en Inteligencia.

En el reparto de esta serie también esta Laura Berlin que interpreta el papel de Emma of Normandy, Jóhannes Haukur Jóhannesson. el de Olaf Haraldson y David Oakes el de Earl Godwin. También en el elenco están los actores Bradley Freegard como el Rey Canute, Florian Munteanu como George Maniakes y Joakim Nätterqvist como Birkir, entre otros.

El actor Goran Visnjic aparece en esta temporada de la serie como Eric el Rojo, el padre de Leif y Freydys. Un explorador nórdico conocido como el hombre que fundó el primer asentamiento europeo permanente en Groenlandia mientras estaba exiliado de Islandia tras el asesinato de su vecino, Eyjolf el Falso.

Esta sería por ahora la última oportunidad para disfrutar con las aventuras de los protagonistas de esta serie. El co-creador y productor ejecutivo de la serie, Jeb Stuart, explicó ya hace tiempo en Variety que estaba muy agradecido por haber tenido tres temporadas para contar las historias de Leif, Harald y Freydis. «Desde el principio supe que quería mostrar la evolución de cómo tres de los vikingos más famosos se convirtieron en los iconos que conocemos hoy en día y lo hemos conseguido. Espero que cuando el público vea la nueva temporada, se emocione con todas las nuevas cotas a las que hemos llevado a estos héroes. Cuando empezamos este proyecto hace cinco años, trabajé duro con este increíble reparto y equipo para crear un viaje que todos esperábamos que fuera satisfactorio…».

Por amantes de este tipo de series se tendrán que conformar con ver otras ficciones como The Last Kingdom, Britannia, Un mundo sin fin o The White Queen. Cuatro series de acción y aventura ambientadas en otras épocas que pueden resultar interesantes.