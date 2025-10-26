Fue el colaborador más famoso de Telecinco: así es ahora su nueva vida de millonario

El fin de ‘Sálvame’ fue un golpe para varios de sus colaboradores. Algunos rostros como Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández o Lydia Lozano llamaron la atención de Netflix para participar en ‘Sálvese quien pueda’, un reality que tenía como objetivo que los tertulianos encontrasen trabajo en América. No es el caso de Rafa Mora, quien se quedó fuera de este proyecto. El valenciano saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Poco a poco fue ganando peso en Telecinco, pero ahora casi nadie se acuerda de él.

Rafa Mora ha optado por alejarse del medio y dar un giro radical a su vida. Este cambio no solo ha sorprendido a sus seguidores, también ha mostrado una faceta diferente del ex colaborador que pocos conocían. Estamos en disposición de afirmar que ha fundado un negocio millonario: tiene varias casas que alquila y no necesita regresar a la pequeña pantalla. Esa es una de las razones por las que no ha participado en ‘Ni que fuéramos’, el programa que ha resucitado el espíritu de ‘Sálvame’.

¿Cómo es la nueva vida de Rafa Mora?

Rafa Mora ha decidido convertirse en policía local de Alcobendas (Madrid). Tal y como ha explicado él mismo, ha superado la primera fase del proceso para optar a una de las 11 plazas ofrecidas por el ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Para llegar a este punto, se preparó arduamente asistiendo a clases en una academia especializada para los exámenes de policía local. A día de hoy, aún no se sabe si ha conseguido una plaza, pero mientras tanto, sigue recibiendo ingresos de las inversiones que realizó durante su etapa en televisión.

Durante sus años dorados, Rafa Mora supo diversificar sus ingresos invirtiendo en bienes raíces. Estas inversiones han resultado ser muy rentables. En una entrevista, Rafa explicó: «He estado dependiendo de los alquileres durante más de diez años, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue una buena inversión». Estas propiedades le generan beneficios mensuales, permitiéndole vivir cómodamente y sin la presión económica que enfrentan muchos tras dejar el mundo de la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafa Mora Garcia (@rafamoratete)

Antes de saltar a la fama en Telecinco, el valenciano trabajó como policía portuario y relaciones públicas. Estas experiencias laborales previas han influido en su decisión de aspirar a una plaza de policía local. Este interés por la seguridad y el servicio público demuestra una vez más la versatilidad y determinación de Rafa para adaptarse y prosperar en diferentes campos profesionales.

El intento fallido de Rafa Mora de ser periodista

La influencia de Kiko Matamoros, uno de sus ídolos y compañeros, también ha sido significativa en la vida de Rafa Mora. Inspirado por Matamoros, Rafa decidió aprovechar al máximo su tiempo en televisión y se embarcó en estudios de periodismo, aunque terminó abandonándolos. Ahora, con el final de ‘Sálvame’, su carrera en la comunicación y la televisión está en pausa, y ha centrado sus esfuerzos en la posibilidad de convertirse en policía local.

A pesar de su salida de la televisión, Rafa Mora sigue manteniendo una fuerte presencia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 600.000 seguidores, comparte sus rutinas en el gimnasio y aspectos de su vida cotidiana tras la desaparición de ‘Sálvame’. Esta cifra de seguidores es notablemente alta, superando incluso a muchas influencers que aseguran dedicarse exclusivamente a sus actividades en redes sociales.

Rafa Mora afronta su nueva vida con una sonrisa

Rafa Mora ha demostrado ser un hombre de muchas facetas, desde su polémico papel en televisión hasta sus serias aspiraciones de servicio público como policía local. Este cambio de rumbo muestra su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y su determinación para buscar estabilidad y seguridad en su vida.

Su historia demuestra que la vida televisiva puede tener distintas etapas y que, con inteligencia y perseverancia, es posible reinventarse y encontrar nuevas pasiones. También hay que tener en cuenta que el tertuliano planeó su boda con Macarena García antes de abandonar Telecinco. ¿Sigue en pie este proyecto? De momento no ha dado declaraciones al respecto porque ha optado por mantener su vida privada al margen del foco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafa Mora Garcia (@rafamoratete)

Tanto Rafa como su novia viven en Madrid. Hace unos años aseguró que querían comprarse una casa en la capital, pero no se ha vuelto a saber nada sobre este objetivo.