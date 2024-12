El desconocido drama de Karlos Arguiñano y su mujer: «Se nos murieron»

La última hora sobre Karlos Arguiñano no ha dejado a nadie indiferente a nadie. «Los dos primeros se nos murieron», ha declarado en ‘El Hormiguero’ cuando le han preguntado por sus hijos. Este suceso marcó para siempre su vida y ahora ha decidido sacarlo a la luz.

Desde hace más de cuatro décadas, su inconfundible estilo ha llenado los hogares de los españoles, tanto con sus recetas como con su sentido del humor. Sin embargo, detrás del chef sonriente que vemos en televisión, se esconde una historia personal cargada de altibajos, marcados por el éxito profesional y un dolor profundo que pocos conocen. Junto a su mujer, María Luisa Ameztoy Alfaro, conocida como «Luisi», el popular cocinero ha vivido momentos que han puesto a prueba la fortaleza de su matrimonio. Afortunadamente han conseguido superar estos baches y han salido adelante, por eso su historia es un ejemplo para tanta gente. Su drama le ha convertido en noticia, pero ¿qué pasará a partir de ahora?

Karlos Arguiñano y Luisi, más unidos que nunca

El vínculo entre Karlos y Luisi se forjó hace ya 50 años. Desde entonces han construido juntos una vida familiar y profesional que ha resultado en un auténtico imperio. Con siete hijos y trece nietos, han formado una familia numerosa que representa tanto su orgullo como su refugio en tiempos difíciles. A pesar de los desafíos, siempre han mantenido una relación sólida, donde el apoyo mutuo y el trabajo en equipo han sido clave. Luisi, aunque lejos de las cámaras, ha sido una pieza fundamental en los negocios de su marido, aportando estabilidad y siendo el norte que guía a todos.

La pandemia de coronavirus dejó una huella en la vida del matrimonio. Según el propio Karlos, su mujer ha tenido dificultades para recuperar su ánimo desde entonces, lo que la ha llevado a limitar sus salidas y a mantener un perfil bajo, incluso dentro de su círculo familiar. «Ella no sale de casa, me dice: ‘Tú ya sales mucho’. Yo la entiendo, pero me preocupa porque no disfruta como antes», ha confesado el cocinero durante su última entrevista. No obstante, no hay nada que les pueda separar, de hecho en estos momentos están más unidos que nunca.

El drama de Karlos Arguiñano

Si algo ha definido la relación entre Karlos y Luisi es su capacidad de superar adversidades juntos. El mayor reto que enfrentaron llegó al inicio de su matrimonio, cuando perdieron a sus dos primeros hijos. Ambos bebés fallecieron durante el séptimo mes de embarazo, una experiencia traumática que dejó cicatrices profundas en la pareja.

El presentador de Antena 3 ha narrado esta dolorosa etapa durante una aparición en ‘El Hormiguero’: «Los dos primeros se nos murieron, nacieron muertos. Mi mujer lloraba desconsoladamente, y con razón. Yo intentaba animarla, diciéndole que lo volveríamos a intentar todas las veces que hiciera falta. Y así fue. Después llegaron otros seis y una hija que adoptamos. Ahora somos siete en total y cada uno tiene su familia menos una de mis hijas, que no tiene hijos todavía».

A pesar de esa pérdida irreparable, Karlos y Luisi continuaron adelante y encontraron en su familia la fuerza para superar el dolor. Su esfuerzo y dedicación dieron frutos: sus siete hijos, que incluyen a Eneko, Zigor, Martín, Joseba, Amaia y María Torres, se han convertido en pilares tanto para ellos como para el negocio familiar. Todos, salvo Karlos hijo, quien decidió seguir una carrera en el mundo del cine, trabajan codo a codo en los proyectos que el chef ha impulsado.

«Siempre hemos sido un equipo, tanto en casa como en el trabajo. No nos gustan los conflictos. Somos de ponernos de acuerdo y mantener la armonía», ha declarado Karlos.

El gran talento del cocinero de Antena 3

Karlos Arguiñano es un maestro de la cocina, pero tiene otras cualidades que no podemos dejar al margen. Su cercanía y humor han hecho de él un habitual en programas de televisión, como su popular espacio en Antena 3, donde lleva años compartiendo recetas y consejos culinarios. Aunque su estilo ha sido aplaudido por la mayoría, también ha generado críticas ocasionales debido a sus chistes, que no siempre han sido bien recibidos. A pesar de ello, ha sabido mantener su autenticidad, algo que le ha ganado el cariño del público.

Además de su faceta televisiva, ha publicado numerosos libros de cocina que han llegado a las estanterías de miles de hogares. De hecho su última visita al programa de Pablo Motos estaba destinada a promocionar su última obra.

Arguiñano es un gran empresario y ha sabido diversificar su fortuna mejor que nadie. Luisi sigue siendo la compañera incondicional que lo ha apoyado en cada paso, aunque prefiere mantenerse al margen de las cámaras. No obstante, el cocinero ha dejado claro en múltiples ocasiones que no habría conseguido nada de lo que tiene sin el apoyo de su mujer.