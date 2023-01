‘Cowboy de Copenhague’, la serie de suspense que estrena Netflix el 5 de enero

La plataforma de streaming Netflix estrena numerosas series en enero como Calidoscopio, Cowboy de Copenhague, Madoff, La dama de los muertos, la tercera temporada de Sky rojo o la segunda de Ginny y Georgia, entre otras. El próximo jueves 5 de enero se estrena Cowboy de Copenhague (Copenhagen Cowboy) en Netflix, una original ficción de suspense creada por el director de cine independiente Nicolas Winding Refn

La serie Cowboy de Copenhague consta de seis episodios y cuenta la historia de la enigmática heroína Miu, que después de una vida de servidumbre y a punto de empezar su vida de nuevo tendrá que atravesar el paisaje del inframundo criminal de Copenhagen en busca de justicia y venganza.

Nicolas Winding Refn regresa con esta serie dos años de estrenar Demasiado viejo para morir joven (Too Old to Die Young ) en Amazon Prime, la ficción protagonizada por Miles Teller. Winding Refn es un conocido director, productor y guionista de cine y televisión danés, ganador en el Festival de Cannes como mejor director en 2011 por Drive y candidato a los Premios BAFTA. Entre sus ficciones más destacadas están Drive, Solo Dios perdona, Pusher, Bronson, Valhalla Rising o The Neon Demon.

Una serie policiaca de suspense

La ficción Cowboy de Copenhague, según la sinopsis de Netflix, es una serie policiaca de suspense que cuenta las aventuras de su enigmática y joven heroína, Miu, que, “tras una vida de servidumbre y a punto de empezar de cero, recorre el siniestro paisaje del mundo criminal de Copenhague. Mientras busca justicia y ejecuta su venganza, se topa con su archienemiga, Rakel, y ambas se embarcan en una odisea por el mundo natural y sobrenatural. Al final, el pasado transforma y define el futuro de ambas mientras descubren que no están solas, que son muchas”.

Una original serie de suspense en la que se nota desde el minuto uno el estilo de Winding Refn con esa sucesión de escenas oscuras iluminadas por las luces de neón. Cowboy de Copenhague es una intensa serie de suspense de acción perfecta para desconectar en estos primeros días del año.

El reparto de Cowboy de Copenhague

La serie está protagonizada por los actores Angela Bundalovic (The Rain) como Miu , Zlatko Buric (El triángulo de la tristeza) como Miroslav y Mikael Bertelsen (Baby Pyramid).

Además, en el reparto de Cowboy de Copenhague están Lola Corfixen como Rakel, Andreas Lykke Jorgensen como Nicklas, Jason Hendil-Forssell como Chiang, Lili Zhang como Mother Hulda y Dragana Milutinovic como Rosella.