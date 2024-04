‘Bellas artes’, la serie argentina sobre el mundo del arte contemporáneo que está sorprendiendo en Movistar Plus+

Las contradicciones y problemas del mundo del arte contemporáneo son los protagonistas de la nueva serie argentina que está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming Movistar Plus+: Bellas artes. Una ácida comedia de los creadores argentinos Gastón Duprat, Mariano Cohn y Andrés Duprat han convertido en objeto y escenario de Bellas Artes, que reflexiona sobre este complejo mundo. Uno de los grandes estrenos en series de este mes de abril.

La serie Bellas artes cuenta la historia de Antonio Dumas un prestigioso historiador de arte y gestor cultural septuagenario, interpretado por un magistral Óscar Martínez, que para su sorpresa es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid. Aunque a él mismo le parece increíble al final obtiene la plaza de director del museo. Desde ese momento Antonio se dará cuenta de que su gestión está totalmente limitada por la ministra de turno.

Una divertida serie de comedia negra con un gran toque de crítica social que sorprende con su incisivo humor ácido. Antonio se enfrenta a todo tipo de situaciones divertidas como una exposición sin sentido y de baja calidad de un amigo del pueblo de la ministra, las protestas de los trabajadores del museo o los favores que le solicitan sus conocidos a raíz de obtener el cargo.

Esta serie ha sido creada por Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat que ya han triunfado en el mundo de las series de televisión con El encargado o Nada, que son de lo mejorcito que se puede ver en la plataforma de streaming Disney+. Estos conocidos creadores argentinos cuentan ya con varios premios internacionales y entre sus últimas películas destacan Competencia oficial, El hombre de al lado o El ciudadano ilustre.

Una polémica plaza en un museo diferente

Antonio Dumas que así se llama el protagonista de esta serie se presenta a un concurso para la plaza de director en el llamado Museo Iberoamericano de Arte Moderno y queda finalista aunque se niega a realizar varias de las pruebas porque las considera absurdas. Las otras dos finalistas del concurso son una persona joven no binaria y una mujer afrodescendiente. Antonio piensa que ante la diversidad y la experiencia de sus contrincantes, no va a salir elegido, pero contra todo pronóstico recibe una llamada en la que se le comunica que ha obtenido la plaza y es el nuevo director del museo.

Hay que tener en cuenta que Antonio Dumas es un hombre que ya tienen una trayectoria como director de museos y se encuentra con un mundo totalmente diferente al que él conocía. Un hombre bastante ermitaño que está divorciado, no tiene pareja y que vive solo con su hermoso gato. Aunque tiene un hijo y un nieto, no mantiene con ellos una estrecha relación. No tiene relaciones sociales y lo único que le interesa es el arte.

Desde el primer momento que comienza a ejercer su cargo director en el museo se da cuenta de que los tiempos actuales son totalmente diferentes a los del antes y se arrepiente de haberse metido en este follón. Su concepto de cuál debe ser la gestión de un museo de arte modernos es totalmente diferente al de muchos que le rodean.

Antonio Dumas se tendrá que enfrentar con el ego de los artistas, las órdenes sin sentido de la ministra de Cultura, papel interpretado por la actriz Ana Wagener, y las peticiones de muchos de sus conocidos que quieren que les ayude. También se tendrá que enfrentar a los problemas sindicales de los empleados del museo y a su delegado y a los propios trabajadores del museo. Incluso se las tendrá que ver con unos activistas indignados con el autor de una escultura instalada en la puerta del museo. Todas estas circunstancias complicarán sus primeros pasos en la dirección del museo y Antonio Dumas expresará a todos su indignación.

El reparto de la serie Bellas Artes

El protagonista de esta serie es el actor Oscar Martínez, al que hemos visto en la también divertida Toc Toc, Competencia oficial, El ciudadano ilustre o Relatos salvajes, que da vida a Antonio Dumas y sorprende con una actuación increíble. También en el reparto de esta serie están los actores Ángela Molina (La Piedad, Blancanieves, Los abrazos rotos), Ana Wagener (El Reino, Contratiempo) y Dani Rovira (Jungle Cruise, Mediterráneo, Ocho apellidos vascos).

Además, en el reparto de esta serie también están los actores Ludwika Paleta (¿Quieres ser mi hijo?, Guerra de likes, Madre solo hay dos) y Jorge López (Mala fortuna, Élite, Soy Luna). También ha contado con la participación especial del actor José Sacristán (El inconveniente).

Esta divertida serie de comedia tiene solo 6 episodios de 30 minutos cada uno. En cada episodio se van contando una serie de historias protagonizadas por personajes que tienen cierto peso en la vida de Antonio Dumas o en la gestión de un museo de arte contemporáneo.

Una divertida ficción que se ha estrenado la semana pasada como serie original en Movistar Plus+ en nuestro país y en Star+ en Latinoamérica. Una serie divertida y original que nos hace mirar el mundo del arte contemporáneo desde otra perspectiva mucho más entretenida.