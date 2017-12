Doctor Who: ¿Cuál es el mejor doctor hasta la fecha?

El fichaje de la actriz británica Jodie Whittaker como protagonista de la próxima temporada de Doctor Who ha sido una de las noticias seriéfilas más importantes del año. Por primera vez en la historia de la serie, una mujer cogerá los mandos de la nave espacial TARDIS, tomando así el relevo de uno de los doctores más queridos: Peter Capaldi. Este tendrá la oportunidad de despedirse de la audiencia en el episodio de Navidad que llevará por título ‘Twice Upon a Time’. Una emisión que se verá complementada con un especial dedicado a la trayectoria de Capaldi, al frente de la ficción desde 2013.

“Ha sido todo un honor trabajar con una gran familia. Pero creo que ha llegado la hora de seguir adelante. Nunca he estado en un mismo trabajo durante tres años, es la primera vez que lo hago. Uno de los mayores privilegios de haber sido el Doctor ha sido poder ver el mundo en sus mejores momentos”, aseguró emocionado Capaldi durante una entrevista para la BBC Radio 2. El capítulo navideño servirá además para dar un final adecuado a la historia del primer doctor, William Hartnell, quien no pudo dar cierre a su andadura en la serie a causa de una grave enfermedad.

La llegada de Jodie Whittaker a Doctor Who está prevista para 2018, sin fecha concreta de estreno. Para hacer más amena esta larga espera, hemos querido hacer un repaso por los mejores doctores que la serie británica nos ha dejado desde su estreno en 1983. ¿Cuál es tu favorito?

Los mejores doctores de Doctor Who

5. Peter Cushing

Comenzamos la lista de los mejores doctores de Doctor Who con un rostro que no deja indiferente a nadie. Peter Cushing encarnó a tan importante personaje en algunas de las películas inspiradas en la serie de televisión: ‘Dr. Who and the Daleks’ y ‘Daleks – Invasion Earth: 2150 A.D.’. Sin embargo, nuestra elección radica en la imponente presencia del actor. Un poder que muy pocos tienen la suerte de poseer y que le convierte en una de las figuras más memorables de la historia del cine. Recordemos si no su increíble andadura en la gran pantalla. Cushing ha dado vida a personajes de la talla del Doctor Frankenstein, Van Helsing o el Gran Moff Tarkin en la saga Star Wars.

4. William Hartnell

El primer doctor de la historia de la serie merecía un puesto privilegiado en esta lista, pues gracias a él sus muchos sucesores han tenido la suerte de formar parte de esta gran familia. William Hartnell asentó los cimientos de una historia contraria a la televisión de la década de los 60, y aportó al protagonista unos matices y enfoques que todavía se mantienen en la actualidad. Se podría decir que sin él, Doctor Who no habría sido capaz de pasar de la primera temporada.

3. Tom Baker

Para muchos de los fans de Doctor Who, Tom Baker representa la esencia del personaje en todas sus facetas, gracias a ese aire excéntrico y alocado que aún perdura en la mente del espectador. Quizás por eso se mantuvo al frente de la ficción durante siete largos años. Un tiempo más que suficiente para ganarse el cariño de la audiencia y convertirse en un icono de la cultura pop del momento.

2. David Tennant

El décimo doctor de David Tennant aportó un nuevo enfoque al personaje, mucho más humano, carismático y ocurrente que sus antecesores. Además, protagonizó la primera historia de amor de la serie, una relación destinada al fracaso que dejó a la audiencia con el corazón roto en mil pedazos. El actor consiguió que las nuevas generaciones de espectadores se engancharan a una historia con décadas de trayectoria.

1. Matt Smith

El actual Duque de Edimburgo ocupa el primer puesto de la clasificación gracias al doctor más joven de la serie. Con tan solo 26 años, Matt Smith asumió el rol más importante de su carrera. Al que aportó ese aire británico y juvenil tan atractivo y necesario para la autenticidad del personaje. Además, para muchos consiguió superar a su antecesor, David Tennant, una complicada misión que logró sobrellevar con éxito gracias también a ciertos momentos plagados de oscuridad y misterio.