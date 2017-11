Modern Family: Sarah Hayland revela la orientación sexual de Haley

Desde su debut en pantalla, en septiembre de 2009, Modern Family siempre ha destacado por mostrar con total sencillez y naturalidad al colectivo LGTBI. La serie, que actualmente emite su novena temporada, fue de las primeras en incluir en su reparto protagonista a una pareja abiertamente homosexual: Mitchell y Cameron Pritchett, interpretados de manera magistral por Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet, respectivamente. Convirtiéndose en dos de los personajes más queridos por la audiencia.

A ellos se unieron, con el paso de los años, todo un índice de individuos pertenecientes al mismo colectivo, aportando así mayor realismo y diversidad al argumento. Recordemos el fichaje del joven actor transgénero Jackson Millarker, de tan solo ocho años de edad, para uno de los episodios de la entrega pasada. Este interpretó a un compañero de Lily de la escuela. Durante la trama, la hija de Mitchell y Cameron hace un comentario despectivo a su amigo, en plena transición. Sus padres se ven obligados a enseñarle una lección sobre el respeto y la tolerancia.

I don’t know what the writers would say? But I confirm. https://t.co/KfRXMvCvl8

— Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 1 de noviembre de 2017