En las últimas horas, Vox ha denunciado lo que consideran un «boicot» contra su formación por no haber sido incluidos como coautores del texto final de la Ley de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), actualmente en debate en el Congreso de los Diputados. La ley, que busca mejorar la atención y los derechos de los pacientes afectados por esta enfermedad neurodegenerativa, ha generado un inusual consenso en la mayoría de los grupos parlamentarios. Sin embargo, Vox ha manifestado públicamente su descontento, acusando a otros partidos de «vetar» su participación visible en la elaboración del documento.

De esta forma, Vox ha presentado un escrito de adhesión a la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados para aparecer en el acuerdo de la proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y figurar como coautor.

Fuentes cercanas a Vox han denunciado un «boicot» para que la firma del partido de Abascal no aparezca en el documento, que este martes pasa por la Mesa del Congreso de los Diputados.

De este modo, según el escrito de adhesión, la formación recuerda que el pasado miércoles 18 de septiembre rubricó, junto con otros grupos parlamentarios, el documento que pretende tramitar como iniciativa conjunta en materia de ELA, «aglutinadora de las tres proposiciones de ley».

Así, aseguran que posteriormente no se le comunicó la posibilidad de rubricar el escrito en su versión electrónica, por lo que «desea manifestar su intención de adherirse al mismo». Por este motivo, Vox señala en el escrito que acepta las enmiendas de los grupos firmantes. También resaltan que han presentado varias iniciativas para llevar a cabo la Ley ELA y lamentan que pueda salir el texto sin su firma.

Desde Vox consideran que se debería reflejar la contribución de todas las fuerzas políticas. «Es un ejercicio que busca relegarnos a un segundo plano».

Acusaciones de «boicot»

Y es que, la Ley ELA es una causa que supera cualquier ideología, pero «algunos prefieren politizar hasta el último detalle para sacar rédito». En este sentido, se sugiere que lo único que se pretende es dejar fuera de la foto a la formación.

El Partido Popular, por su parte, ha mostrado más mesura en sus declaraciones. Los populares señalan que el proceso de redacción de leyes de este tipo es complejo y que, aunque Vox haya presentado algunas enmiendas, no es razón suficiente para aparecer como coautor del texto final. Y es que, no se trata de «vetos ni boicots». Es habitual que no todos los grupos figuren en la coautoría «si no han sido impulsores directos de la propuesta».

La Ley ELA, una de las principales demandas de las asociaciones de pacientes y familiares, tiene un fuerte componente emocional y social, lo que la convierte en un proyecto legislativo de gran sensibilidad. La enfermedad afecta a miles de personas en España y genera un desgaste físico y emocional devastador para los pacientes.

La polémica abierta por Vox pone de manifiesto la tensión entre los distintos partidos políticos en torno a la visibilidad y el protagonismo que desean tener en leyes que, como la de la ELA, trascienden las cuestiones meramente partidistas. Ante este escenario, Vox ha pedido que se reconozca su contribución como coautores del documento.

El Congreso debatirá el texto final de la Ley ELA el próximo día 2 de octubre, y la postura de Vox en este tema seguirá siendo objeto de atención. Mientras tanto, las asociaciones de pacientes y familiares observan con cautela cómo se desarrolla el último trámite para tener finalmente un documento que avale sus peticiones.